Nových pravidel se nelekla: Gymnastka Šebková obhájila titul

Závod v Izraeli, na Ukrajině, ve Francii a poslední víkend v Bratislavě. Pořádně rozlítaná byla moderní gymnastka Anna Šebková. Zároveň také úspěšná. Vždyť ze Slovenska si přiváží republikový titul. Úspěšně ho obhájila, sama přiznává, že to byl velký stres. „Bylo to mnohem horší, než v loňském roce, kdy jsem slavila vůbec poprvé,“ prohlásila Šebková, která je nyní na Světovém poháru v Itálii.

Uspěla v jednotlivých kategoriích, ale také celkově. V kombinaci čtyř sestav byla Šebková nejlepší, už podruhé. Přitom startovala do šampionátu jako první. „Bývá to nejhorší startovní pozice, ale já si věřila. Bylo to hodně o mně, jak všechno zvládnu,“ popisovala nejlepší česká moderní gymnastka. Na druhém místě skončila Denisa Štěpánková.

Největší překážkou prý nebyly soupeřky, ale nová pravidla… Od letošního roku nemají rozhodčí k dispozici zápisy jednotlivých prvků. Neví, co budou moderní gymnastky předvádět. „Za každou chybu je nekompromisní strhnutí bodů,“ tvrdila Šebková, která si s tím poradila. „Pomohlo mi, že jsem před víkendem absolvovala tři závody v zahraniční. Vyhrála jsem závod v Izraeli a pak jsem byla vysoko v jednotlivých sestavách na Ukrajině a ve Francii,“ doplnila.

Nyní už je v Itálii na Světovém poháru, konkrétně v Pesaru. Tam bude o víkendu Šebková bojovat o co nejlepší umístění v konkurenci padesáti závodnic. „Blíží se mistrovství Evropy, které bude v půlce května. Je nutné sbírat další zkušenosti. V Itálii budou Rusky, Bělorusky, Španělky nebo Bulharky. Konkurence je skvělá,“ popsala závodnice, která na konkrétní umístění nemyslí. Do boje však půjde s novými sestavami na kužele a stuhu. „Jsou hodně taneční, takové líbivé. Sázím hlavně na projev, můj výraz a čistotu provedení.“