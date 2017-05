Šéf ČUS Jansta o kauze: Přeju si, aby to bylo jen peltovské blábolení

Po fiasku se Sazkou si sportovní funkcionáři několik let pracně budovali lepší image. Právě v roce, kdy měl český sport těžit z významného nárůstu státní podpory, však svazy na finance marně čekají. Ministryně Valachová zatím prostředky zadržovala jako důsledek interního vyšetřování uvnitř resortu, kde odhalila problémy. Dotační programy pak zcela zastavila krátce po vypuknutí aféry šéfa FAČR Miroslava Pelty. Včerejší rozhodnutí Valachové uvolnit v příštích týdnech padesát procent slíbených peněz svazům pomůže z nejhoršího, stíny kauzy Pelta však zřetelně nad nimi jen tak nezmizí.

Jak hodnotíte včerejší rozhodnutí ministryně Valachové uvolnit svazům aspoň padesát procent z loňské sumy?

„Je to vlastně třetina loňských peněz. Jde totiž o padesát procent loňské sumy bez půlmiliardy z loterií. Optimální to není, ale zaplaťpánbůh za to. Ideální by bylo padesát procent, co bylo slíbeno. Mrzí mě, že ministerstvo zastavilo peníze pro sport, protože to byla neadekvátní reakce.“

Vaše argumenty?

„My to vnímáme jako trest, za který nemůžeme. Sport nemůže za případné selhání jednotlivce. A hlavně je smutné, že to přišlo zrovna v době, kdy nejenže konečně přišlo víc peněz do sportu, ale tato ministryně systémově vypracovala změny dotačních programů, do kterých jsme my jako představitelé sportu byli všichni zapojeni.“

V čem změny spočívaly?

„Když máte patnáct let starý systém, tak když konečně přijdou peníze, musí se obměnit. Byla tam spousta nespravedlností, hledal se spravedlivější způsob rozdělování. Vlastní metodiku si zpracovalo ministerstvo, do toho už jsme nemluvili, což je správně. Metodika vycházela ze zákonů a vládních nařízení pro práci s dotacemi. My jsme vůbec nemluvili o investičních dotacích, o které hlavně teď asi půjde. To si ministerstvo stanovilo samo.“

Zadržené peníze asi nejvíc pálí svazy, které v Česku v příštích měsících budou pořádat významné sportovní akce jako ME ve veslování a v basketbalu žen a MS v kanoistice. Jsou teď tyto akce zajištěné?

„My jako basketbal a atletika to máme ve vládním usnesení, takže jsme prioritně uspokojení z programu VI (významné sportovní akce – pozn. red.). Věřím, že i kanoistika a veslování se budou řešit rychle. Já mám jako předseda basketbalu za měsíc mistrovství Evropy. Mám slíbených 23 milionů, kdybych je nedostal, tak bych si musel vzít úvěr, který zase něco stojí. A musel bych ho garantovat osobně, ne jako basketbalový svaz. Přípravy těchto akcí jsou narušeny, ale doufejme, že proběhnou skvěle.“

Jsou včerejší rozhodnutí ministryně po zasedání Národní rady pro sport zlomové pro řešení aktuální finanční krize sportu?

„Žádný zlom to není. Ministerstvo začíná řešit nastalou situaci, kterou jsme nezpůsobili. Jestli došlo k chybě jednotlivců, nemůže na to doplatit celý sport.“

Peníze na sport v Česku 2011 - 2,2 miliardy

2012 - 3,2 miliardy

2013 - 3,4 miliardy

2014 - 3,4 miliardy

2015 - 3,1 miliardy

2016 - 3,7 miliardy

2017 - 6 miliard

2018 - 7,5??? miliardy

2020 - 12??? miliard

Jak obecně je tahle kauza pro sport vážná?

„Vždycky, když zasahuje policie, tak to je vážná věc. Ať ve skutečnosti, nebo se to tak jeví. Já doufám, že se to tak jeví, že ve skutečnosti to není, jak se o tom povídá.“

Byl tedy podle vás nutný policejní zásah?

„Policie musí zasahovat takhle, protože potřebuje získat poznatky. Potřebuje je získat tak, aby poznatky nebyly ovlivněny. Proto nás bylo zavřeno víc, abychom nemohli ovlivňovat ostatní. Chci říct, že jsme velmi ocenili práci policie i státního zástupce. Chovali se velmi korektně. Viděli jsme, že se policie chová profesionálně. To je potřeba ocenit.“

Co bude dál?

„Policie sbírá materiály, má hodně odposlechů, teď hledá hmotné důkazy. Protože co se napovídá do telefonu, často nemusí být ve skutečnosti.“

Jak to myslíte?

„Mně, když bylo smutno a chtěl jsem se pobavit, tak jsem volal Mirkovi Peltovi, protože kdo ho zná, ví, že je radost si s ním popovídat. Člověk se u toho vlastně jenom pořád směje. Hlášek je tam plno. Víc k tomu nemůžu říct.“

Působíte vyrovnaně, jak jste ale osobně zvládnul chvíli, kdy i do vaší kanceláře napochodovali policisté?

„Za prvé jsem to nečekal… Přišli, chovali se slušně. Řekl jsem: Jasně. Odevzdal jsem věci. Požádal jsem o svého advokáta, odebral jsem se na výslech a čekal jsem, až budu vyslechnutý. Je pravda, že přišla osobní nervozita. Já jsem trošku nemocný a dostavily se bolesti. Podal jsem vysvětlení, bral jsem to tak, že chápu, že policajti takhle musí postupovat. Že zasahuje policie, je důsledek nečinnosti politické reprezentace v oblasti sportu. Selhání jednotlivce vždycky bylo, je a bude. Ale systém musí vždy co nejvíc zúžit prostor.“

Jestliže Pelta selhal, tak proto, že se systém dal zneužít?

„Jednoznačně. Kdyby nebylo Mirka Pelty, tak je Česká unie sportu zkrachovalá, protože jsme ji přebírali v insolvenční situaci. Mirek Pelta, na rozdíl od Ivana Haška, sportu pomáhal, co mohl. Bez něj bych nezachránil Českou unii sportu tak, že jsme nemuseli rozprodávat lukrativní zařízení. Zachránili jsme lyžařské areály, Podolí, Nymburk, Zadov. Jenom tři majority v lyžařských areálech ve Špindlu, Peci a Harrachově měly být prodané za 240 milionů. Jenom teď mají Špindl a Pec podle racionálního odhadu hodnotu přes půl miliardy.“

Z policejního spisu pronikla informace, že se Pelta domlouval o přednostním rozdělení investičních dotací s náměstkyní pro řízení sportu a mládeže na MŠMT Simonou Kratochvílovou v hodnotě 454 milionů… Vy jste byl u výslechu taky, můžete říct, o co se policie zajímala?

„Já nemohu mluvit konkrétně, protože jsme se všichni zavázali, že o tom nebudeme mluvit konkrétně. Podstata problému je v politicích, kteří za pětadvacet let neupravili sport, aby fungoval, jak by měl. Trestním řízením nelze nahrazovat nedostatky veřejné správy. Sport nemá svoji legislativu, sport nemá své ekonomy. Sportu po zániku ČSTV v roce 1990 chybí orgán státní správy, který by důstojně zastupoval sport, tedy ministerstvo.“

Proč je to tak důležité?

„Když má ministerstvo kultura, proč ho nemá sport? To je chyba politiků v jejich nerozhodnosti. Pořád mluvíme o vytváření systému. Uvedu příklad. Já jsem předsedou ČUS od roku 2012, za tu dobu jsem měl šest ministrů, teď budu mít sedmého, pět náměstků pro sport a pět vedoucích oddělení sportu. Tak, jak to má fungovat, když tam každou chvíli přichází někdo jiný?“

Podle ministryně Valachové by ale v současné době bylo slabým resortem, protože by mělo malý rozpočet…

„Pořád lepší je mít slabé ministerstvo než žádné ministerstvo. To jsou falešné argumenty. Ministerstvo kultury má rozpočet dvanáct miliard. My chceme ministerstvo sportu a cestovního roku, to by bylo o nějakých dvaceti miliardách. To je slabé ministerstvo? Vezměte si, kolik peněz jde do oprav muzeí. A kolik dal stát peněz do oprav stadionů. 92 procent majetku je vybudováno před rokem 1990. Když dáme pryč sedm nacistických let, tak se za 65 let od roku 1918 vybudovalo 92 procent sportovního majetku. To je strašné číslo.“

Mirek rád vytvářel pověst, že je fantom

Pojďme zpět k Peltovi, jaký je váš názor na jeho počínání?

„Mirek Pelta je výborný funkcionář, jestli pochybil, tak je to složité. Samozřejmě mě to zasáhlo, protože sport je tím oslabený. Okamžitě tou negativní odezvou, která bude delší čas. A dlouhodobě, protože jinou takovou osobu nevidím.“

Nevrací Peltovo zadržení český sport zpátky o několik let, kdy měli sportovní funkcionáři pověst neschopných příživníků na Hušákově impériu?

„Bude to trvat měsíce, možná rok. Ale věřím, že až se policie seznámí s tím, jak to běželo, tak všichni pochopí, že jestli tam nebyla nějaká provize, tak se nic nestalo. Že šlo jenom o blbé žvanění Mirka.“

Co tím máte na mysli?

„Mirek rád vytvářel pověst, že je fantom, že všechno zařídí. To je potřeba k obchodu. Prodával mně, prodával Kejviče (šéfa ČOV Jiřího Kejvala), prodával sebe. On uměl obchodovat. Tím dosahoval to, že aspoň někdo dal do sportu korunu. Všichni chytří, kdo budou vyprávět, že sport je žumpa, to jsou ti, kteří tu žumpu už měli dávno zacpat. Přitom to žumpa není. Sport vytváří pozitivní hodnoty. Sportu je třeba zásadně pomoct. Valachová se sportu systémově pomoct snažila. Je tlačena do kouta. Nevím, proč dávala takhle rychle demisi, když nic neudělala.“

Pelta byl přes kontroverzní minulost respektovaný funkcionář i mezi politiky, jak tato kauza poškodí jeho pověst?

„Já si samozřejmě přeju, aby dokázal, že co tam všechno napovídal, bylo peltovské blábolení, které máme všichni rádi. A aby to nebylo blábolení spojené s konkrétními kroky spáchání nějakého protiprávního aktu. Já doufám, že to tak bude. Záleží na advokátech, jak to police všechno zjistí. Jinak my máme povinnost, abychom lobbovali za zájmy českého sportu. Kdo takový není, tak to není předseda, ale je to jen parazit. Jsou koně tažní a jsou koně, kteří jenom jdou. A kdo jsou největší lobbisti ve sportu?“

Koho máte na mysli?

„No, politiky! Poslanci, senátoři, členové vlády, starostové… Ony na sport nejsou peníze. Tak ten drobek, který zůstává, se všichni snaží ovlivnit. Systém, který vytvořila tato ministryně, i když se do něj bohužel dostala nějaká lidská chyba, nebyl špatný.“

Ministryně Valachová prezentovala, že peníze ještě před vypuknutím Peltovy kauzy zadržovala na základě výsledků interního vyšetřování, kde na základě screeningování e-mailové komunikace zaměstnanců zachytila tři osoby a řešila také dvě podezření na střet zájmů.

„To nechci komentovat. Pro mě je to nesmysl, všechno bylo připraveno velmi dobře. Do investičních programů jsme vůbec nemluvili, to probíhalo na ministerstvu. Jestliže měla paní ministryně podezření, tak měla zasáhnout včas a neměla co screenovat. Pro mě, jako pro právníka, to není dobrý argument.“

Ministryně tím vytváří dojem, že i ona věděla, že se děje něco nekalého, a teprve do toho přišlo policejní vyšetřování…

„To jsou politické řeči, které do sportu nepatří. Je to, jak jsem říkal: Jeden ministr za druhým, každý na sebe hází zodpovědnost. Do 2006 fungovaly na ministerstvu financí dva velké programy – na obnovu a rozvoj regionální infrastruktury a na obnovu a rozvoj regionálního školství – kde mimo jiné šly zásadní investice na obnovu sportu. To se populisticky zrušilo.“

Teď mluvíte o tvz. porcování medvěda, že? Šlo o často kritizovanou v praxi, kde politici lobbovali za přidělení peněz pro jimi vybrané akce.

„Ale vždyť všichni lobbují! A je to správně. Že je lobbismus špatně, je vytváření falešného obrazu. Za lobbismus se všichni stydí. Jediná obrana systému je dostatek peněz. Když tam máte 400 milionů a máte žádosti na pět miliard… Důvodem porušování principů je to, že tam nejsou peníze, že je to vybydlené. My máme málo statečných, vzdělaných politiků, kteří jsou schopni jasně hájit svoje stanovisko. A nemáme politika ve sportu. Hlava českého sportu neexistuje od roku 1996. Neformální hlavou se stal Hušák. Kam to dospělo, to víme.“

Teď se ale o pozici lídra českého sportu snaží Český olympijský výbor v čele s Jiřím Kejvalem…

„Jirka Kejval nemůže být hlavou českého sportu, protože je předseda jednoho spolku. My jsme si to vyříkali, máme teď výbornou spolupráci. Pochopil, že si na to nemůže ani hrát. A nemůžu si na to hrát ani já…“

Proč ne?

„A proč bych si na to hrál, když to tak není? To bylo falešné. Já musím zastupovat zájmy našich členů. Kdo má registr členů a majetku? ČUS. Po příchodu v roce 2012 měníme finacování, zprůhledňujeme to, zrušili jsme odměňování. Já to dělám zadarmo, nepotřebuju provize. Jedeme takhle a funguje to. Pak přijde takovéhle selhání, je z toho absolutní hysterie. Zase se všechno hází na sport. Přitom příčina je neschopnost politiků to dlouhodobě řešit. Valachová to řešit začala, ale nedotáhla to, protože na to nemá čas a lidi.“

Nálady uvnitř svazů? Zmatek a naštvanost

Jak si vysvětlujete rozhodnutí ministryně Valachové o pozastavení dotací?

„Já si myslím, že to jsou předvolební tlaky, snaha se očistit. Přitom ona vůči sportu zatím postupovala korektně. Doufám, že si to vyříkáme. Z programu pět (na činnost svazů – pozn. red.) jsme podle zásad rozdělování peněz pro neziskové organizace měli mít už půlku vyplacenou. Jestli teď někdo bude říkat, že je hrdina, že zastavil fotbalistům peníze? To je obžaloba jeho, ne těch fotbalistů! Fotbalisti za to nemůžou. Jsou oběti. Sport je zase oběť, klasicky.“

Co tedy po ministryni chcete?

„Měla by uvolnit peníze, aby svazy normálně fungovaly. My jsme jí vysvětlili, jak má být přerozdělování peněz jinak, principiálně spravedlivěji. My, jako Česká unie sportu, potřebujeme zabezpečit chod klubů a jednot.“

Nepřijde vám zajímavé, že policejní akce ve vašich kancelářích na Strahově proběhla den poté, co premiér Sobotka oznámil svůj záměr podat demisi vlády?

„To jsou spekulace… Já jsem racionální, nechme spekulace spekulantům.“

Ale je to zvláštní, že dvě takové kauzy začnou ve stejné době…

„Ty otázky patří politikům a orgánům činným v trestném řízení. Ne mně, obzvlášť, pokud je prověřováno, jestli veškeré moje kroky byly správné. Já jsem si absolutně jistý, že jsem neudělal nic v rozporu se zákonem, naopak jsem plnil své povinnosti předsedy ČUS, místopředsedy Národní rady pro sport. Jsem jeden z garantů vládní podpory sportu do roku 2025. Moje povinnosti se odvíjejí z toho. Já jsem rozhodně nevyužíval informace pro to, abych se obohatil, abych získal jakýkoli sponzoring. Jsem si absolutně jistý, že to bude v pohodě.“

Vnímáte nebezpečí toho, že tahle kauza přišla do volebního času, kdy lidé moc nerozlišují mezi obviněným a odsouzeným a zastat se sportu může znamenat ubrat si politické body?

„Je to nebezpečí. Až lidi za pár týdnů vystřízliví, tak si uvědomí, že pro sport je horší zastavení peněz než obvinění Pelty, který s tím nemá vůbec nic společného. Protože Pelta nerozhodoval o všem. To je vytváření zbytečných mýtů.“

Jaký vliv můžou mít současné události na vývoj státní podpory sportu v budoucnosti? Hrozí, že politici přehodnotí plány na kontinuální navyšování financí až do výše dvanácti miliard ročně, což je vaším dlouhodobým cílem?

„Já teď vyčkávám a sleduju politickou odvahu. Budu reagovat následně. Ne já, ale výkonný výbor ČUS, já nejsem monokratický orgán. Trošku to teda ovlivňuju… Ale od toho mě zvolili.“

Jaká je nálada uvnitř svazů?

„Zmatek a naštvanost na to, že ministryně zastavila financování. Obavy z toho financování a samozřejmě překvapení z policejního zásahu.“

Rozpočet sportu byl pro letošek navýšen téměř o dvojnásobek oproti loňsku. Vidíte problém v tom, že na ministerstvu je nedostatek úředníků k administraci?

„Kolektivní sporty byly úplně odstavené, mají dostat víc peněz, ale taky to musí někdo administrovat a taky kontrolovat, jak peníze fungují. To jsou spojené nádoby. My, jako České unie sportu, chceme, aby kontroly probíhaly kontinuálně. Kontroly pomáhají. Když dělá kontroly ministerstvo, je to lepší, protože to učí svazy hospodařit.“

Ukazuje se v současné kauze zrádnost situace, v které se sport odstřihl poté, co byl vloni odstřihnut z loterií a veškerá podpora sportu tak závisí na proměnlivé politické vůli při tvorbě státního rozpočtu?

„My potřebujeme vícezdrojové financování, společenskou zodpovědnost firem. Sport nesmí být závislý na státních penězích. Tady musí být tlak, aby firmy vzaly sport za svůj. Tenhle politický zásah je totiž strašný i pro sponzoring. Těch pár sponzorů se lekne. Když dáme pryč jednotlivce, příčinu vidím v tom, že nikdo z politiků se nepostaví a neřekne: Sport musí dostat peníze a od toho jsou tyhle legislativní nástroje. Proto už tři roky chceme ministerstvo. Dělali jsme konference „Sport – nepřítel státu?“ To pořád sedí. Jestliže ministr školství má na starosti vysoké školství, střední školství, základní školství, mateřské školy, jak to může stíhat? Tento zásah ukazuje to, že ve sportu není centrální grantová metodika. Chybí legislativa.“