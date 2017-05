Ovládne trenér Váňa Velkou pardubickou? Přihlásil tam rovnou osm koní

Na první přihlášce do 127. ročníku Velké pardubické steeplechase s Českou pojišťovnou (8. října) má z 33 přihlášených suverénně nejvíc koní trenér Josef Váňa. Hned osm. „Všichni majitelé s přihláškami souhlasili, proto jich máme osm,“ komentoval lakonicky Váňa. „Až sezona ukáže, kdo nakonec bude startovat, ale zatím nám to jede.“ Mezi nahlášenými je i sedmiletý hnědák Theophilos z Dostihového klubu iSport-Váňa. Stejně tak vítězové dvou předchozích ročníků Charme Look a Ribelino.

Na přihlášce jsou zatím čtyři koně ze zahraničí. Slovenští Love The Win (10 let) a Vive Paolo (9) a hlavně dvojice svěřenců francouzského trenéra Guillauma Macaira - osmiletý Virtus d’Estruval a jedenáctiletý Ole Companero. Další koně ze zahraničí, třeba z Irska od trenéra Gordona Eliona, by mohli být dohlášení v září.

„Pro letošní sezonu jsme změnili systém přihlášek na Velkou pardubickou, kdy jsme se snažili vyjít majitelům vstříc především v cenách poplatků,“ vysvětluje Martin Korba, výkonný ředitel Dostihového spolku. „Termíny přihlášek jsou letos pouze dva – v květnu a v září, kdy ten zářijový je mnohem levnější než v předchozích letech. Dáváme tím prostor k snazšímu rozhodování, zda koně do Velké přihlásit. Může v sezoně prokázat, že je dobrý a že na start v tomto náročném dostihu má.“

Josef Váňa hned v prvním termínu přihlásil rovnou osm koní. Všichni podle něj mají šanci. „Ange Guardian už byl ve Velké druhý, už se ukázal,“ upřesňuje Váňa. „Theophilos v Lysé naznačil, že je to dobrý kůň. Rabitt Hawk Wing je po zdravotních komplikacích v pořádku, Soros je starý rutinér, má rovinnou třídu a když se mu bude chtít líp skákat, mohl by do pořadí promluvit. Power Zar zvítězil zatím jen jednou, ale porazil dobré koně. U Wild Dangera si nejsem jistý, že projde distanci sedm kilometrů, ale když zvládne kvalifikaci, mohl by to dát.“

Na první přihlášce naopak zatím chybí koně renomovaného trenéra Čestmíra Olehly. Přestože do letošní Velké pardubické předběžně počítá s Hegnusem, Nikasem a možná i Strettonem a Celadonem. „V září budeme moudřejší,“ reagoval Olehla. „Předpokládám, že podobně uvažuje víc majitelů a trenérů, protože oproti předchozím letům, kdy na první přihlášce byl až šedesát koní, je jich letos výrazně méně.“