Počasí trápí Dakar, cesta k bivaku byla zavalena. Dnešní etapa je zrušena

"Ve středu by se měly všechny vozy a týmy seskupit v Chilecitu a rallye bude pokračovat ve čtvrtek," uvedli pořadatelé v tiskové zprávě. Počasí poznamenalo i běžný život v oblasti, kde se momentálně závodí. Tisíce lidí byly evakuovány a dva zemřeli.

Čeští účastníci rallye problémy avizovali již v úterý večer evropského času. "Utrhl se tu kus skály, stojíme a vyhrožují, že to může trvat několik hodin, možná i dní. Máme alternativu vrátit se zpátky do Bolívie, ale to je zajížďka asi 750 kilometrů," řekl na facebooku šéfkonstruktér týmu Buggyra David Vršecký.

Náhradní cestou museli vyrazit i jezdci. "Závodníky posílají skrz kopce přes 5000 metrů vysokou horskou cestu. Spíme tady na silnici a brzo ráno jedeme, máme to 1000 kilometrů přes kopce," uvedl Martin Prokop, jenž se v úterý posunul na 14. místo v kategorii automobilů.

"Musíme se do čtvrtečního rána dostat do bivaku, nejpozději hodinu před startem. Ale nevím, co tam budeme bez doprovodu dělat, když to nestihnou. Beru si do auta stan, oblečení a zásoby až do konce závodu. Ještě že to je SUV," dodal Prokop.

Dnešní etapa je již druhá, kterou pořadatelé zrušili. Kvůli silným bouřkám se nezávodilo ani v sobotu, páteční a pondělní etapa byly poté výrazně zkráceny. "Není to pro nás překvapení. To je Dakar, od začátku jsme věděli, že to bude komplikované, protože se koná v těchto zeměpisných oblastech a složitých klimatických podmínkách," uvedl ředitel závodu Etienne Lavigne pro AFP.