Zhubnul a z návratu je nadšený. Těšil jsem se na cikánský život, říká Lacko

Za vámi je první závodní víkend sezony, panuje s výsledky úvodních závodů spokojenost?

„Když se dívám na celkové body, tak na to, jak jsme se s tím mordovali od pátku, si myslím, že s celkovou třetí pozicí můžeme být spokojení. Jsme teda minus jeden motor a máme plno starostí, ale můžeme být rádi. A já jsem rád, že jsme to završili aspoň jedním býčkem a nevracíme se domů s prázdnou.“

V posledním závodě jste dlouho bojoval o první pozici a když jste Saschu Lenze přece jen přemohl, okamžitě situace využil dotěrný Jochen Hahn a o uzmutou pozici vás připravil. Napadlo vás, že to tak dopadne?

„Však víte, jak se to říká. Dva se perou a třetí se směje a bere. Já jsem to čekal, snažil jsem se tomu předejít, ale bylo úplně jasné, že když se do manévru pustím, tak toho Jochen využije,"

A myšlenka na to, že byste Hahna za zatáčkou zavřel, vám hlavou neproběhla?

„Kdybych ho tam zavřel, tak by to byla velká prasárnička, takže jsem mu tam nechal volné místo a on mi okamžitě ujel. To skutečně nemělo smysl. Hahn je ten typ, který si to bude pamatovat. Kdybych ho tam zavřel, tak by mi to hodně rychle a hlavně rád vrátil a když jsem ho takhle nechal, tak až bude šance, zase mi to vrátí v dobrém.“

V jednu chvíli, když byl ještě za vámi, vás Hahn na rovince problikával. Všimnete si toho ještě po tolika letech vzájemných soubojů?

„Možná mě Hahn jen zdravil. Kdybych mohl, určitě mu zablikám zpátky (úsměv). Teď vážně, že blikal popravdě ani nevím, já se totiž do zrcátka moc nedívám. Maximálně těsně před bržděním do zatáčky zkontroluju, jestli za mnou někdo není. Pro mě je zbytečné zaobírat se tím, co se děje za mnou.“

Nicméně Hahn hned v prvním závodním víkendu ukázal, že souboje s ním budou letos tvrdým oříškem, že?

„To ano, ale klukům v týmu to říkám od začátku. Jet na titul nebude vůbec jednoduché, ale já tvrdím, že budeme určitě rádi, když budeme do třetího místa. Samozřejmě chceme jet na první, ale musíme si ho hodně zasloužit a vybojovat.“

Navíc velmi dobré výkony předváděla i Steffi Halmová.

„Kdyby Steffi vloni jela celou sezonu, určitě by na tom byla lépe. Vidět byli i Sascha Lenz a Rodriguez, ale neřešme to tady, počkáme si co ukáží další okruhy.“

Těšil jste se na novou sezonu?

„Hodně. Mě už štvalo, že jsem pořád byl doma, takže jsem rád, že jsme konečně zase začali závodit, máme zase ten závodní stresík, bydlíme na trati a jsme tu zpátky s klukama a s partou a jsem happy. Baví mě tu takový ten cikánský život, jak já říkám.“

Po minulém ročníku jste říkal, že přes léto se chystáte zhubnout. Podařilo se?

„Podařilo, shodil jsem patnáct kilo. A jak? Sportuju, nežeru, nepiju (smích). Takže ani gram cukru a ani deci alkoholu, jím maso a zelenou zeleninu. Snažím se hubnout každý rok, musím, mám totiž rád jídlo a přes rok to vždycky zase naberu. Navíc není moc času na sportování, takže přes zimu se snažím čtyřikrát až pětkrát týdně chodit cvičit, nebo běhat.“

V autě se teď cítíte lépe?

„Mám volnější sedačku, musel jsem se pásy víc přitáhnout. Hned na první testování jsem to poznal, řekl jsem si: ha, zhubnul jsem! Ale cítím se úplně stejně."