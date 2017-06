Štěpánka Hilgertová na ME končí, kajakáři mají ze závodu hlídek zlato

Kajakářům se vydařila už čtvrteční kvalifikace, kterou Přindiš vyhrál, Prskavec byl třetí a Tunka jedenáctý. V pozměněné sestavě, ve které Tunka nahradil Vavřince Hradilka, na evropském šampionátu navázali na loňský triumf. "Tady nejde jet na sto procent, ale myslím, že jsme se tomu optimu docela přiblížili. Jsem rád, že to vyšlo," řekl po závodě novinářům Prskavec.

Bronzové medaile přidali deblkanoisté Ondřej Karlovský a Jakub Jáně, Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem a Tomáš Koplík s Jakubem Vrzáněm, třetí skončily i kanoistky Tereza Fišerová, Monika Jančová a Eva Říhová. Kajakářkám závod nevyšel a po neprojetí jedné branky obsadily osmé místo. Chuť po nevydařené kvalifikaci si tak nespravila devětačtyřicetiletá Štěpánka Hilgertová, která se na ME dostala jako náhradnice za Karolínu Galuškovou.

"Nevím, co se stalo. To byl snad úplně nejhorší závodnický den, co pamatuju, nebo určitě jeden z nejhorších. Dost často to bylo tak, že když mi nevyšlo individuálně, že jsme to aspoň trochu spravily v hlídkách. Dneska to bylo všechno hodně špatně. Radši na ten den co nejrychleji zapomenout," řekla Hilgertová.

Osmí skončili i singlkanoisté Matyáš Lhota, Vítězslav Gebas a Michal Jáně, jejichž závod musel být kvůli bouřce nad slovinským kanálem téměř o hodinu odložen.

Štěpánka Hilgertová na ME nepostoupila, uspěla ale její neteř

Česká vodácká legenda Hilgertová se na šampionát dostala až dodatečně jako náhradnice za původně nominovanou Karolínu Galuškovou, jež se startu vzdala kvůli studijním povinnostem. Vicemistryně Evropy z Tacenu z roku 2005 obsadila v první kvalifikační jízdě, z níž postoupilo 15 kajakářek, dvaadvacátou pozici a v druhé jízdě o pět zbylých míst byla čtrnáctá.

Namále měla také úřadující světová šampionka a bronzová z ME 2015 Kudějová. V první kvalifikaci byla jen o jednu příčku před Hilgertovou a v druhé jízdě zachránila semifinále čtvrtou pozicí. V obou případech měla dva dotyky branky.

Bez větších nervů postoupila do semifinále jen bývalá juniorská mistryně světa Amálie Hilgertová. Devatenáctiletá kajakářka byla v první kvalifikaci dvanáctá a do "opravy" nemusela.

Hned v první kvalifikační jízdě si zajistili semifinále také čeští kanoisté. Jáně v ní obsadil třetí, sedmnáctiletý juniorský mistr Evropy a vicemistr světa Lhota dělené čtvrté a čtvrtý muž z olympijských her v Riu Gebas poslední postupové patnácté místo.