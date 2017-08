Poslední výhra nad Německem? Rok 1958. Volejbalisté zabojují o zázrak

„Připravíme se, kluci si odpočinou, vyčistí hlavy,“ plánoval trenér Nekola bezprostředně po výhře nad Francií. Času nebylo mnoho. Středeční osmifinále skončilo před jedenáctou večer a než se volejbalisté dostali na pokoje, bylo po půlnoci. Euforie z rozpumpovaných těl se dostávala pryč jen těžce a pomalu.

„Neměli bychom zůstat na zemi, protože jsme proti Francouzům hráli dobře a můžeme si věřit,“ burcoval Nekola. „Na druhou stranu nesmíme lítat v oblacích. Musíme znovu předvést perfektní výkon, abychom postoupili dál.“

S Německem hráli čeští volejbalisté už ve skupině ve Štětíně. A byl to jejich zatím nejslabší zápas. Prohráli 0:3 (-19, -14, -20), ve všech setech jim utekly začátky. „Nevím, jestli je to výhoda, že jsme už s nimi hráli, ale každopádně jim chceme porážku vrátit,“ říká Nekola. „Motivace je veliká. A já věřím, že zopakujeme jak minulý výkon proti Itálii, tak i ten proti Francii. Nebude to jednoduché zopakovat ve dvou dnech po sobě, ale uděláme maximum, abychom postoupili do semifinále.“

V něm byli čeští volejbalisté na mistrovství Evropy naposledy v roce 2001, když se hrálo v Ostravě. Skončili tehdy čtvrtí. Před zápasem s Německem je sice opět favorit daný poměrně jasně, nicméně je tady ještě jedna zajímavá statistika. Poslední tři týmy, které na mistrovství Evropy dokázaly vyřadit obhájce titulu, braly nakonec medaili. Itálie v roce 2011 (stříbro), Rusko v roce 2013 (zlato) i Itálie v roce 2015 (bronz). Kam své snažení dotáhne bojovná parta českých volejbalistů?