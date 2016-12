Bojovnice Koukalová na medaili nedosáhla. Ve stíhačce dojela osmá

-Veronika Vítková se posunula z šestnáctého místa na dvanáctou pozici s dvěma chybami na střelnici. Evě Puskarčíkové se závod tolik nevydařil, tři střelecké chyby a pětatřicátý čas znamenaly pokles na 26. místo.

Koukalová měla pátý běžecký čas, ale tři trestné okruhy ji připravily o šanci bojovat před domácím publikem o medaili. Její ztráta narostla z 36 sekund na startu na minutu.

"Snažila jsem se jet takticky, ale stejně to bylo na krev. Střelba špatná, to je ještě zázrak, že to je do desítky. Ještě jsem se v tom letos pořádně nenašla," řekla Koukalová. "Skvělý výsledek do desítky, ale když víte, že na to je běžecky a střelecky to není člověk schopný podržet, tak to mrzí."

"Snažila jsem se jet takticky, ale stejně to bylo na krev. Střelba špatná, to je ještě zázrak, že to je do desítky, ještě jsem se v tom letos pořádně nenašla," řekla České televizi.

Koukalová začala závod rozvážně a přibrzdila ji chyba při střelbě vleže. Česká biatlonistka ale zrychlila a na druhém střeleckém stavu neminula i díky tomu, že strávila na střelnici delší dobu. V tu chvíli už jezdila v desítce.

Poslední rána na dalším stavu vleže se do terče nevešla, což znamenalo už velkou ztrátu na pódiové umístění. Na poslední položce Koukalová pálila rychle, ale opět jeden terč nezbělal.

Vítková začala závod jako Koukalová s jednou chybou na první střelnici a napodobila ji také nulou na následující "stojce". Díky tomu se posunula na dohled elitní desítce, kterou atakovala po nule při třetí návštěvě střelnice. Nakonec ale náboj z její zbraně při poslední palbě do černého nespadl a Vítková se musela spokojit s dvanáctou pozicí.

"Jsem spokojená, protože jsem se posunula dopředu," uvedla Vítková. "Mrzí mě jen první položka, protože to byla úplně zbytečná rána. Už jsem věděla, že to bylo na pět hodin a trenér mi to potvrdil. Běžecky to úplně ideální není, ale oproti včerejšku byl můj pocit na trati lepší," řekla.

Puskarčíková netrefila vždy jeden terč na prvních dvou položkách, načež se objev letošní sezony ocitl až ve čtvrté desítce, ale třetí velmi rychlá a přesná střelba ji posunula na dohled 20. místa. Třetí trestné kolo v závěru ji ale o zlepšení připravilo.

Muži - stíhací závod (12,5 km):



1. M. Fourcade (Fr.) 32:53,6 (1 trest. okruh),

2. Šipulin (Rus.) -30,2 (2),

3. Fillon-Maillet (Fr.) -38,3 (0),

4. Schempp (Něm.) -38,4 (0),

5. J.T. Bö (Nor.) -1:02,7 (3),

6. Roesch (Belg.) -1:03,6 (0),

7. Rastorgujevs (Lot.) -1:03,8 (2),

8. Beatrix (Fr.) -1:20,9 (1),

9. Bailey (USA) -1:22,1 (2),

10. Krčmář -1:27,3 (1), ...19. Šlesingr -1:54,8 (2), 20. Soukup -1:54,9 (1), 50. Moravec (všichni ČR) -5:07,4 (6).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 26 závodů):



1. M. Fourcade 408,

2. Šipulin 281,

3. J.T. Bö 276,

4. Cvetkov (Rus.) 222,

5. Björndalen 222,

6. Svendsen (oba Nor.) 197,

...13. Krčmář 146, 19. Šlesingr 129, 21. Moravec 124, 42. Soukup 43, 69. Krupčík (ČR) 3.



Ženy - stíhací závod (10 km):



1. Chevalierová (Fr.) 30:38,1 (1),

2. Wiererová (It.) -9,5 (2),

3. Akimovová (Rus.) -19,4 (1),

4. Dunkleeová (USA) -28,0 (2),

5. Dorinová Habertová (Fr.) -43,8 (3),

6. Preussová -48,9 (2),

7. Dahlmeierová (obě Něm.) -57,0 (3),

8. Koukalová (ČR) -59,8 (3),

9. Eckhoffová (Nor.) -59,8 (4),

10. Hildebrandová (Něm.) -1:04,1 (1),

...12. Vítková -1:23,4 (2), 26. Puskarčíková (obě ČR) -2:18,1 (3).



Průběžné pořadí SP (po 7 z 26 závodů):



1. Dahlmeierová 356,

2. Mäkäräinenová (Fin.) 278,

3. Dorinová Habertová 255,

4. Braisazová (Fr.) 246,

5. Koukalová 245,

6. Hauserová (Rak.) 215,

...8. Puskarčíková 203, 14. Vítková 152, 39. Charvátová (ČR) 52.

SP V BIATLONU NOVÉ MĚSTO 2016 - AKTUALITY ZDE >>>