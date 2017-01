Chystala jsem se na gondoliérku, smála se Koukalová po zlaté oslavě

S velkým náskokem na prvním místě přijížděla biatlonistka Gabriela Koukalová do cíle závodu s hromadným startem v Oberhofu, když vzala hůlky do jedné ruky a poslední metry jakoby propádlovala. Oslavila tak čtvrtý triumf v sezoně Světového poháru, ke kterému jí pomohl třetí nejrychlejší běh a bezchybná střelba, byť jedna z nejpomalejších.

"Asi jsem se připravovala na kariéru gondolierky," uvedla Koukalová v rozhovoru pro Radiožurnál. Emotivní oslava nebyla v plánu. "To přišlo nějak tak spontánně, jak jsem měla hůlky u sebe, tak to vyplynulo," řekla. Zastávku SP v Oberhofu, kde byla dvakrát první a jednou druhá, označila za jednu z nejlepších v kariéře.

Přitom Oberhof nepatří mezi nejoblíbenější destinace většiny biatlonistů Koukalovou nevyjímaje. "Beru ho na milost," pousmála se dnes. Většinou závodníkům kazí náladu počasí v Durynském lese. "Dělá to hrozně moc. Zázemí je dobré, fanoušci super, ale počasí nám to tady nikdy neulehčilo. I když dneska to bylo celkem dobré. Ale je to takový německý Londýn," konstatovala.

Náročné oberhofské tratě jí seděly. "To je pro mě výhoda. Kopce super, vyloženě jsem si to užívala, byla to pro mě výhoda," uvedla. I proto lituje, že například v Anterselvě a hlavně Hochfilzenu, dějišti mistrovství světa, jsou tratě méně kopcovité. "Tam jsme většinou nasekaní v sekundě a je to strašně vyrovnané. Je to škoda," řekla.

Hlavně zůstat zdravá, přeje si Koukalová

Právě mistrovství světa je pro Koukalovou v letošní sezoně hlavním cílem. O žlutém čísle vedoucí ženy Světového poháru, který loni uhájila v posledním závodu sezony, tak nechce moc mluvit.

"Já nad tím nepřemýšlím, myšlenky mám k mistrovství světa. Doufám, že na této vlně pojedeme co nejdéle, snad ta forma nepřišla brzo a vydrží. Musíme všichni zůstat zdraví a mít fyzickou i psychickou pohodu," prohlásila.

Větrnou loterii při sobotním stíhacím závodu dnes vystřídaly poměrně dobré podmínky na střelnici, byť byla trochu mlha. "Bála jsem se, aby to nebylo jako včera, ale dneska to nakonec bylo super. Na Oberhof vyloženě luxusní," uvedla Koukalová.

Snažila se v průběhu závodu koncentrovat jen na svůj výsledek, protože už několikrát jí slibně rozjetý závod zhatila poslední střelba. "Dneska jsem si to pohlídala až do poslední rány. A ta radost byla dvojnásobná," zmínila bronz Evy Puskarčíkové.