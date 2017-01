Puskarčíková ztratila výhru v poslední střelbě. Měla jsem zpomalit, lituje

Co se stalo na čtvrté položce, kde jste třikrát minula?

„Já jsem tam přijela, Gabča (Koukalová) tam ještě byla. Já to nevnímala. Většinou přijedu, podívám se, ale v průběhu střelby to už moc neregistruju. Je možné že třeba fouklo, bolely mě i nohy, od začátku se mi neběželo dobře, takže to byla celková únava a koncentrace šla asi do háje. Nebo jsem se koncentrovala naopak až moc. Já si uvědomovala důležitost té položky, ale prostě jsem to nějak nedala. Už mě brněla levá noha. Možná kdyby to byla ležka, bylo by to lepší.“

S takovou poslední položkou ve stoje je vždy v závěru asi větší problém, že?

„Asi jo. Nevím, jestli svalovat vinu na vítr. První rána byla těsná, možná jsem ji strhla, a možná se tím rozhodila a pak se to vezlo.“

Hrála roli nervozita?

„To ne, tu jsem necítila.“

Těší vás, že v následujících závodech o víkendu můžete bojovat o nejvyšší příčky?

„Střelecky je to dobrý, tam jedu na vlně. Věřím si, takže tu trojku hodím za hlavu a nebudu se z toho hroutit. Ale fyzicky formu nemám jako před vánoci. Zvlášť ta nadmořská výška... Už od začátku, co jsme tady trénovali, jsem se cítila strašně. Když jsem jela do prvního kola, tak jsem si říkala, jestli mám ujet ještě 14 kilometrů, tak potěš koště.“

Takže vám chyběly síly?

„Já už je neměla ani při rozjíždění.“ (směje se)



První střelbu vleže jste zvládla za 19 vteřin. Jak tu rychlopalbu zvládáte?

„Cože, fakt jo? To si vůbec neuvědomuju a říkám si, jestli jsem neměla třeba zpomalit. Já se v zápalu boje snažím přenést věci z tréninku, ani mi nedojde, že bych mohla pálit o vteřinu pomaleji a trefila bych možná líp. Ale divím, že to střílím takhle rychle. Člověk má v hlavě takový tunel a nevnímá čas.“

Těšíte se na závod s hromadným startem?

„Já se na něj těším vždycky, to je závod za odměnu, ale jsem ráda, že máme den volna a nemáme jako kluci tři dny závodů po sobě. To by bylo ještě náročnější.“

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Ženy - vytrvalostní závod na 15 km:

1. Dahlmeierová (Něm.) 44:48,7 (2 trest. minuty), 2. Chevalierová (Fr.) -3,8 (1), 3. Runggaldierová (It.) -46,0 (1), 4. Dorinová Habertová (Fr.) -55,0 (2), 5. Hammerschmidtová -1:16,2 (2), 6. Hinzová (obě Něm.) -1:19,1 (3), 7. Hojniszová (Pol.) -1:37,8 (3), 8. Podčufarovová (Rus.) -1:39,8 (2), 9. Hildebrandová (Něm.) -1:45,1 (3), 10. Hauserová (Rak.) -1:48,4 (2), ...13. Puskarčíková -2:23,6 (3), 24. Koukalová -4:02,0 (6), 32. Charvátová -4:56,4 (6), 61. Vítková (všechny ČR) -7:08,9 (5).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů):

1. Dahlmeierová 615, 2. Koukalová 604, 3. Mäkäräinenová (Fin.) 594, 4. Dorinová Habertová 560, 5. Wiererová (It.) 442, 6. Hildebrandová 398, ...8. Puskarčíková 373, 22. Vítková 222, 46. Charvátová 61, 77. Davidová (ČR) 13.