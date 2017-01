Bída české štafety. Viděla jsem aspoň Korejku, smutnila Puskarčíková

Jednou nahoře, podruhé dole. Přesně takové pocity prožila v posledních čtrnácti dnech česká biatlonistka Eva Puskarčíková. Před dvěma týdny slavila spolu se zlatou Gabrielou Koukalovou bronz ze Světového poháru v Oberhofu. Teď si "vychutnala" přesně opačné pocity po štafetovém závodě v italské Anterselvě, kde český kvartet dojel na potupném šestnáctém místě. "Pocity? Ve třetím kole jsem viděla alespoň Japonku a Korejku," hodnotila vystoupení Češek do kmer České televize zklamaná Puskarčíková. Závod ovládly Němky před Francií a Itálií.

Už od sobotních odpoledních hodin bylo jasné, že českou štafetu nečeká v neděli vůbec nic jednoduchého. Po sobotním závodě s hromadným startem, ve kterém doběhla Gabriela Koukalová pro bronz, se rozhodlo, že česká hvězda do štafetového boje nenastoupí.

"Bylo vidět, že jí malinko docházejí síly. Odvedla kus práce v Ruhpoldingu a pak i tady. Bude o malinko lepší variantou ji pošetřit," uvedl trenér Zdeněk Vítek.

Český tým se do nelehkého boje vydal se čtveřicí Lucie Charvátová, Lea Johanidesová, Eva Puskarčíková a Veronika Vítková. Už po prvním úseku však začalo být zřejmé, že český fanoušek nebude mít tentokrát co slavit.

Lucie Charvátová musela po střelbě ve stoje absolvovat trestné kolo. "Vestoje to je pořád loterie. Netuším, kde jsem rány měla, ale nebyla jsem extrémně nervózní nebo vystresovaná,“ říkala smutná biatlonistka po závodě. A české šance od té doby nabraly jasný směr dolů.

Na druhý úsek se vydala Lea Johanidesová, která vyběhla na trať Světového poháru po tříleté odmlce. A bylo to znát. Střelbu s problémy zvládla, běžecky však vyhořela a předávala jako třetí od konce. "Asi špatnej den, motala jsem se," zhodnotila své vystoupení sedmadvacetiletá závodnice.

Třetí část připadla papírově největší hvězdě českého týmu Evě Puskarčíkové, která se však na svém úseku musela místy bát. Kolem ní na trati bylo pusto a prázdno.

"Dělala jsem, co jsem mohla. Myslela jsem si, že něco doženu na střelnici, ale bohužel. Na trati to už pak bylo hodně těžký, byl to tady můj třetí závod, už jsem viděla dvojitě. První dvě kola jsem navíc okolo sebe nikoho neviděla, bojovala jsem sama se sebou. Ve třetím se tam objevila Japonka a Korejka, aspoň někdo," hodnotila česká závodnice svůj úsek v rozhovoru pro Českou televizi.

Předem prohraný boj dovést českou štafetu na slušném místě do cíle připadl na Veroniku Vítkovou. Na víc jak šestnácté místo už to nestačilo. Což je pozice, na kterou český biatlon poslední léta příliš není zvyklý.