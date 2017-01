Příběh Erbanové: útěk za snem, pak zlato a gratulace od Nováka

Po zlatu z mistrovství Evropy ve sprintu se rychlobruslařka Karolína Erbanová připravuje na to, jak se v příštích týdnech poměří se světem. Víkendovým titulem povýšila letošní sezonu na životní, přitom ani v ní se nevyhnula kotrmelcům. Načas dokonce závodila v divizi B… Co to však je proti řezu, který udělala v roce 2014, kdy z Česka odešla trénovat a žít do Nizozemska. Někteří to brali jako útěk. V neděli ho Erbanová pozlatila.

V prosinci Karolína Erbanová měnila rychlobruslařské boty. Brusle měnila před rokem, vloni v létě prošla změnou její klubová příslušnost. „A to změny nerada dělám. Možná ale někdy tu facku v podobě změny potřebuji,“ přemítá 24letá slečna z Vrchlabí, jejímž domovem je už třetím rokem nizozemský Heerenveen.

V něm odstartovala v roce 2014 největší ze svých životních i sportovních změn. Díky nim je z loňska dvojnásobnou bronzovou medailistkou z MS a od neděle mistryní Evropy. O tomto titulu už může říct, že ho vybojovala „doma“ v heerenveenské hale Thialf, nejslavnějším stánku pro rychlobruslení.

„Přebírat zlato v téhle kulise byl jedinečný zážitek. Musím to vstřebat,“ přiznala Erbanová. Na život v Nizozemsku si za dva a půl roku zvykla natolik, že dokáže dávat rozhovory v tamním jazyce. Řeč se dřív učila i ze seriálů a dětských knížek, postupně si přestala připadat ztracená.

Jenom když je nesvá, jako třeba právě během ME, splete si slůvka. „Zaměnila jsem slova pro turnaj a tunel. Říkám si: Proč se moderátorka ptá na nějaký tunel?“ popisovala se smíchem. To jsou zádrhele, s nimiž se popasuje snadno. S jinými novinkami zápolí víc.

Jednou z nich byl vloni přestup v rámci Nizozemska do nového týmu. Ten původní (Continu) zanikl, a tak se Erbanová vydala do družiny s názvem AfterPay. Unikátní je tím, že v ní závodí jenom ženy a jedná se o jediný ryze sprinterský tým v zemi.

„Šla jsem do toho hodně opatrně, ale musím říct, že mě to nakoplo. Líbí se mi proces, kdy se o bruslení pořád učím. Dostanu se do styku s řadou lidí, kteří jsou u něj dlouho. Člověk si od nich hodně vezme. Nebyla jsem změnou nadšená, ale teď je to dobré,“ vyprávěla. Zahlazené jsou začátky sezony, kdy měla blíže nespecifikované zdravotní potíže, kvůli nimž jí později chyběly body a musela se ve Světovém poháru prokousávat závody v divizi B.

Její kolegyní v týmu je třeba Jorien ter Morsová, nizozemská superstar. V týmu se připravuje pod vedením trenéra Dennise van der Guna, jen během ME ji na ledě doprovázel reprezentační kouč Petr Novák, do jehož skupiny kdysi patřila. „Jsme tak domluvení. Je to reprezentační trenér, já jezdím za Česko, tím to je dané. S Dennisem trávím celou sezonou. On je můj osobní trenér,“ uvedla Erbanová, jejíž odchod od Nováka v roce 2014 byl všelijaký, jen ne idylický.

V Heerenveenu jí Novák gratuloval, mohutně jí fandila i Martina Sáblíková. Erbanová to oceňuje. „Měli bychom držet pospolu. Máme jen pár rychlobruslařů. Měli bychom být pyšní na tak malou skupinu z Česka,“ myslí si.