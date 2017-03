„Když mi to dovolí můj rozvrh koncertů a dalších aktivit, tak se snažím jezdit s ní. Chtěl bych být na všech, ale to nestihnu,“ pousmál se Janek Ledecký v rozhovoru pro iSport TV po posezonní tiskové konferenci své dcery Ester.

720p 480p 360p 240p <p>Snaží se objíždět závody Světového poháru, aby mohl být k ruce své dceři, která letos obhájila triumf na snowboardu a navíc prorazila do širší světové špičky i na lyžích. Známý zpěvák Janek Ledecký tak je na Ester náležitě pyšný. Zamlouvá se mu i spolupráce obou jeho dětí, kdy syn Jonáš navrhuje Ester kombinézy, které jí závidí i ty největší hvězdy. Ledecký se pro iSport TV taky rozpovídal o nálepce snowboardingu jako bohémského sportu.</p> REKLAMA Janek Ledecký: O hlídání Ester, hulení trávy i závidějících hvězdách • VIDEO iSport TV

A co si myslí o faktu, že snowboarding je vnímán jako hodně nekonformní sport? „Je to trochu pověra, snowboarding si to nese od svých začátků, kdy to byl takový rebelský sport, který se chtěl vymezit proti generaci lyžařů a rodičů. Ale tady se bavíme o těch lidech, kteří jezdí Světový pohár, a to jsou všechno profesionální sportovci,“ ujišťuje Ledecký.

„Po úplném skončení sezony tam padnou nějaká piva a třeba pár panáků, ale během sezony to neexistuje. Jinak by tam ty lidi nebyli… Zapomeňte na to. Tráva se hulí, ale úplně někde jinde - tam se nesoutěží,“ směje se otec české obojživelnice.

720p 480p 360p 240p <p class="p1">Snowboardovou část sezony zakončila obojživelnice Ester Ledecká úspěšně: jako mistryně světa v obřím slalomu a držitelka velkého křišťálového globu za celkový triumf ve Světovém poháru v paralelních disciplínách. V náročné sezoně se Ledecká věnovala i své druhé disciplíně - lyžování. V něm se zúčastnila mistrovství světa a šesti závodů Světového poháru.</p> REKLAMA Ledecká tak velký triumf ani nečekala: Za sezonu jsem na sebe pyšná • VIDEO iSport TV

„Na lyžích začínala, spíš si k tomu přidala snowboard. V něm je přeci jen o něco menší konkurence, tak se jí tam podařilo proniknout do absolutní špičky dřív,“ vysvětluje slavný zpěvák, který se rozhodně nemusí bát, že by Ester něco odflákla, spíš naopak.

„Musíme ji pořád hlídat, aby se nepřetrénovala. Pak je největší problém s kalendářem, protože sezona má jen pět měsíců. Nedá se jet jeden den svěťák na lyžích a ještě na snowboardu, obzvlášť když je to 200 kilometrů od sebe. Fakt to nejde,“ ujišťuje a dodává, že v sezoně si doma Ester moc neužijí.

„Na Vánoce jsme se potkali, to byly dva dny. A když se vrátila z Turecka, tak byla jeden den doma. V létě máme něco jako rodinné soustředění, kdy jsme měsíc v Řecku, takže se užijeme,“ popisuje Ledecký.

Autor světových muzikálových hitů je také pyšný na spolupráci Ester s bratrem Jonášem, který jí navrhuje kombinézy. „To je úplně úžasný. Když se s tím někde objeví, tak čumí všichni – jak svěťákoví lyžaři, tak snowboarďáci. Všichni jí to závidí. Když se v tom dobře cítíte, tak to pomáhá,“ má jasno Janek Ledecký.