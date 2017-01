Kukal se bál finále Murray - Djokovič. Federer s Nadalem? Úžasné retro

Jak se vám líbilo finále Australian Open?

„Bylo to úžasné, takový retro zápas. Jako kdyby se vrátily minulé doby, podobně jako u holek (tam hrály sestry Williamsovy, zvítězila Serena). Není to ale žádná náhoda. Pořadatelé po dlouhé době konečně udělali rychlý kurt. Federerovi to úplně nešlo na síti, kdyby tam hrál lépe, ani Nadal by neměl takovou šanci. Ale on ukázal, že je skvělý bojovník, nebyl daleko od vítězství. Federer je normálně na tomhle rychlém povrchu ještě lepší.“

Vyhrál švýcarský tenista zaslouženě?

„Tím, že vyhrál první i třetí set a šel do vedení, bylo jasně vidět, že je lepším hráčem. První čtyři sety rozhodly brzké brejky, což běžně nebývá. Neodehráli ani jeden opravdu dlouhý set, což by byla Nadalova výhoda. Ten potřeboval hrát dlouhé výměny, ale Federer to neustále zrychloval, stál v kurtu a hrál spousty halfvolejů.“

Nádherná, strhující, nervydrásající bitva plná zvratů ve finále Australian Open přinesla triumf Rogera Federera, který se tak ještě nesmazatelněji zapsal do tenisové historie. V nezapomenutelném duelu dvou vracejících se velikánů udolal Španěla Rafaela Nadala v pěti setech 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 a 6:3. Pětatřicetiletý Švýcar tak rozšířil svou rekordní sbírku grandslamových titulů už na osmnáct, v Melbourne uspěl popáté. Podívejte se na sestřih zápasu.

Potěšil vás Federerův návrat?

„Dokázal, že je největší talent všech dob. Musel se svým týmem tvrdě pracovat. Třeba jeho pohyb do forhendu je úplně úžasný, je vidět, že na sobě stále maká. Téměř vyrovnal své údery, bekhend hodně zlepšil. Hraje celodvorcově, vylepšil údery a je neuvěřitelně fit.“

Co ještě rozhodlo?

„Mám dojem, že Nadalovi v pátém setu trošku došlo. Potvrdil brejk, všechno hrálo pro něj, ale pak ztratil síly. Na rozdíl od Federera měl po semifinále jen 24 hodin na zotavení, navíc s Dimitrovem odehrál brutální zápas. Ten ukázal, že patří do desítky, má na to.“

Bavilo vás letošní Australian Open?

„Ukázalo se, že jde nejen o nejoblíbenější grandslam mezi tenisty, ale i o nesmírně zajímavý turnaj. Obával jsem se, že mužská soutěž s věčným finále Murray, Djokovič nebude vůbec zajímavá, ale nakonec byla.“

Jste rád, že se vrátily tenisové legendy a střetly se ve finále?

„Federer má teď osmnáct grandslamů, Nadal čtrnáct, jsou to rekordmani. Bylo strašně důležité pro tenis, že došlo ke změně a finále nehráli Murray s Djokovičem. Je ale velmi pravděpodobné, že tohle byl letos na grandslamu poslední opravdu rychlý kurt. Zrychlovat to v Paříži na antuce tak nejde, ve Wimbledonu se zase dělá všechno pro sira Murrayho. Takže tam zrychlovat určitě nebudou. Jedinou nadějí je, že by potáhli nový, mladší povrch na Flushing Meadows pro US Open.“

Nastává teď nová éra bez dominance Murrayho a Djokoviče?

„To by bylo předčasné, jeden turnaj to nemůže změnit. Federer může hrát ještě lépe, navíc se v tenise zvyšuje dlouhověkost. Hráči dbají na regeneraci, fyzioterapeuti pracují velmi dobře, s nejlepšími tenisty jsou na turnajích celé týmy. Nadal s Federerem takhle můžou hrát ještě pár let. V Paříži bude největším favoritem Nadal, na Wimbledonu zase Federer. Ale Djokovič s Murraym se nedají vůbec odepsat, jsou to velcí hráči. Pro úroveň grandslamových finále ale bude dobré, aby ti dva spolu nehráli. Pravděpodobně tam ale jeden z nich vždycky bude.“

Vydrží Federer i ve 35 letech v absolutní špičce?

„Teď určitě. Některé další turnaje vynechá, pošetří síly a na French Open bude zase fit. Udělal skvělý tah, že se přestěhoval do tepla a bydlí v Dubaji. Tím pádem vydrží déle. Evropská zima, obzvlášť ta letošní, je pro tenis katastrofa. Nadal je zase velkým favoritem na Paříž, ukázal, že je zpátky. Tvrdě pracoval, vydrželo mu tělo, neměl žádná ovázaná místa. Každopádně šlo o úžasné finále a obrovskou propagaci tenisu.“