Sen o finále je pryč. Plíšková podlehla Halepové, jedničkou zatím nebude

Karolína Plíšková nepostoupila do finále antukového French Open a světovou jedničkou se po pařížském turnaji nestane. Turnajová dvojka v semifinále prohrála s Rumunkou Simonou Halepovou po velkém boji a dvou hodinách hry 4:6, 6:3 a 3:6.

Loňská finalistka US Open Plíšková mohla v případě účasti ve finále vystřídat v čele žebříčku WTA Němku Angelique Kerberovou. Jedničkou by byla jako první Češka. Po vyřazení v semifinále, což je její nejlepší výsledek na French Open, zůstane světovou trojkou. V Paříži vydělala 530 tisíc eur, skoro čtrnáct milionů korun.

Jedničkou se tak může stát Halepová. Rumunka k tomu musí Roland Garros vyhrát a ve finále se utká s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, která v prvním semifinále přehrála turnajovou třicítku Timeu Bacsinszkou ze Švýcarska 7:6, 3:6 a 6:3.

"Je to prohra, která mrzí, ale důstojná. Prala se s tím statečně, asi o moc víc to nešlo," řekl kouč Plíškové David Kotyza. Na post světové jedničky během utkání ani nemyslel. "Zápas jsme prožívali, strašně jsme Káje přáli, aby uspěla, ale neuspěla. Věřím, že když se bude rvát dál, tak se toho jednoho dne dočká."

Plíšková začala servisem a ve větru získala vedení, ale čelila výbornému pohybu Halepové, která vracela dlouhé míče. Diváci se ještě občerstvovali po předchozím zápasu a neviděli, jak Češka ve třetí hře udělala proti sluníčku dvě dvojchyby, pak po dlouhé výměně poslaly míč vedle lajny a poprvé prohrála podání.

Vzápětí měla dva brejkboly a šanci srovnat, ale nedokázala Halepovou dorazit, protože Rumunka téměř nekazila. Plíšková se skoro nedostala k vítězným míčům, zato už po osmi hrách měla na kontě 20 nevynucených chyb. Za stavu 3:5 ale při podání odvrátila dva setboly, ale o hru později při čtvrtém setbolu sadu ztratila.

Druhý set patřil Plíškové

Ve druhém setu Plíšková výborně podávala, nepouštěla si Rumunku k tělu a čekala na šanci. Ta přišla v šesté hře, dostala se do vedení 40:0 a při druhém brejkbolu zvýšila na 4:2. Plíšková se ve výměnách statečně držela a v další hře odvrátila tři brejkboly. I Halepová udělala chybu a Češka potvrdila brejk na 5:2.

Podobně jako Halepová v úvodním setu první setbol při podání soupeřky nevyužila. Při vlastním servisu už byla neomylná a po hodině a 20 minutách srovnala stav.

Při první úderu rozhodující sady praskla Plíškové struna a musela vyměnit raketu. Jen zpola zaplněný centrkurt stál na straně při úderech hlasitě hekající Halepové a skandoval "Simona!". Plíšková hrála tradičně bez emocí, soustředěně a ve druhém gamu po sérii výtečných servisů odvrátila hrozbu ztráty podání.

Hrál se skvělý tenis. Plíšková trefovala míče rychle a razantně, Halepová báječně bránila a dokázala vytáhlou soupeřku rozhýbat. Ve čtvrté hře už servis ubránit nedokázala, poté co udělala chyby a Halepová trefila prohoz. Vzápětí měla šanci ztrátu napravit, vedla 40:15, ale ani jednou neuspěla.

Klinickou smrt přežila v šesté hře. Esem odvrátila brejkbol na 1:5. Podání vydřela a po skvělém boji dokázala smazat ztrátu brejkem na 3:4. Jenže si vzápětí nepomohla servisem, ve snaze o ukončení zahrála forhend do autu a počtvrté přišla o podání. Halepová následně zápas dopodávala a proměnila první mečbol.

Ostapenková si zahraje o titul

Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková je překvapivou první finalistkou Roland Garros. Nenasazená hráčka porazila v semifinále turnajovou třicítku Timeu Bacsinszkou ze Švýcarska 7:6, 3:6 a 6:3. V sobotním boji o titul bude její soupeřkou Rumunka Simona Halepová.

Ostapenková je teprve pátou nenasazenou finalistkou v historii French Open a první po 34 letech. Navázala na Slovinku Mimi Jaušovecovou. Nenasazenou finalistkou v Paříži byla v roce 1976 i Češka Renata Tomanová.

Ostapenková i Bacsinszká slavily v den vzájemného duelu narozeniny a souboj oslavenkyň byl bitvou razantní hry Lotyšky proti celodvorcově hrající Švýcarce.

V prvním setu si Bacsinszká za stavu 3:4 nechala zavázat levý stehenní sval, v tie-breaku pak uspěla razantními údery Lotyška.

Ve druhé sadě slavila trpělivost Švýcarky, která se snažila vyvést soupeřku změnami rytmu, zkoušela hrát kraťasy, čopy a liftované míče. Od stavu 2:3 získala čtyři hry v řadě a zápas prodloužila.

Ostapenková ve třetím setu neudržela vedení 3:1, ale od stavu 3:3 získala další tři hry. Zápas ukončila padesátým vítězným úderem a postupem oslavila dvacáté narozeniny.

"Odmalička hraju agresivně a snažím se zahrát míč co nejtvrději, když to jde. Proto jsem vyhrála," řekla Ostapenková, která udělala i 45 nevynucených chyb. "Je neskutečné, že tady slavím narozeniny postupem do finále."

Aktuálně 47. hráčka světa je poprvé v grandslamovém finále a jako první Lotyška vůbec. Její krajan Enests Gulbis hrál v roce 2014 v Paříži semifinále.

Smíšenou čtyřhru ovládla Kanaďanka s Indem

Smíšenou čtyřhru na French Open vyhráli Kanaďanka Gabriela Dabrowská a Ind Rohan Bopanna. Sedmý nasazený pár si ve finále v Paříži poradil po odvrácení dvou mečbolů s německo-kolumbijskou dvojicí Anna-Lena Grönefeldová, Robert Farah po setech 2:6, 6:2 a 12:10.

Dabrowská i Bopanna získali první grandslamový titul v kariéře. Pro pětadvacetiletou Kanaďanku to je celkově pátý turnajový úspěch, její sedmatřicetiletý spoluhráč, který si už v roce 2010 zahrál finále čtyřhry na US Open, rozšířil sbírku triumfů na sedmnáct.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 36 milionů eur):

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

González, Young (Mex./USA) - Verdasco, Zimnojič (Šp./Srb.) 6:7 (3:7), 7:5, 6:3.



Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Ostapenková (Lot.) - Bacsinszká (30-Švýc.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3,

Halepová (3-Rum.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 6:4, 3:6, 6:3.



Junioři:



Čtyřhra - 2. kolo:

Rodionov, Vrbenský (4-Rak./ČR) - Crawford, Kypson (USA) 6:4, 6:3.



Čtvrtfinále:

Rodionov, Vrbenský - Kecmanovič, Korda (6-Srb./USA) 6:4, 3:6, 10:8.