New York na nohou! Šarapovová po dopingu ukázala slzy i diamanty

Vítězný návrat do Flushing Meadows oslavila Šarapovová v slzách. Hlavu měla skrytou v dlaních, pod nimi se ale třpytila slaná voda dojetí. A 23 771 diváků na centrkurtu Arthura Ashe v euforii tleskalo.

"Někdy se člověk sám sebe ptá, proč tak tvrdě makat, a tohle je přesně ten důvod," řekla rozněžnělá Ruska na kurtu, na kterém zářila nejen perfektním útočným tenisem, ale také v třpytivých černých šatech pošitých krystaly Swarowski, které jí pro US Open pořídila sponzorská firma NIKE.

"Za všemi těmi kamínky a malými černými šaty, tahle holka má pořád spoustu odhodlání a nikam nezmizí," slíbila fanouškům 30letá rodačka z Nagaňu.

"This girl has a lot of grit and she's not going anywhere," @MariaSharapova after her win over (2) Halep tonight.#USOpen pic.twitter.com/UAyA9hyBoi