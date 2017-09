Když odvrátíte mečbol, turnaj se pak často povede, věří Plíšková

Jak zhodnotit zápas?

„Dobrý to nebylo, ale zatím nejlepší z toho, co jsem tady předvedla. Soupeřka byla lepší než ty ostatní. A překvapila mě svojí hrou, jako každá soupeřka tady. Taková vítězství jsou cenná. Podruhé za sebou mi nevyšel první set, přesto se z toho dostanu a jsem schopna se vrátit do zápasu.“

Další soupeřka proti vám podala nadstandardní výkon. To je stinná stránka toho, že jste už takovou hvězdou, že?

„Jsou to holky, který hrajou uvolněně. Hrály jsme spolu několikrát a ani jednou nepředvedla ani kousek z toho co dneska. Pro mě to je nová role, ale také vím o své síle. Když vydržím aspoň do stavu 4:4 nebo 5:5, může chybovat a já, i když se celý zápas moc nedaří, zahrát dobrý úder.“

A v tom je výhoda renomé světové jedničky. Čang Šuaj před největší výhrou kariéry zamrzla ruka.

„Je to tak, pomohla mi. Trošku jsem na to poslední dva zápasy spoléhala. Rozhodně už to tady ale nechci nechat dojít tak daleko, že by proti mně holka servírovala na vítězství. Měla bych se zlepšit.“

Mečbol za stavu 4:5 ve druhém setu jste odvrátila výborným forhendem po lajně. Zkuste popsat ten moment?

„Ona hrála takticky výborně, honila mě po kurtu. Na forhend po lajně jsem se dneska nějak necítila, zahrála jsem snad dva za celý zápas. Jeden při mečbolu. Byla to okamžitá reakce, dostala mě do situace, když už jsem tenhle úder musela zahrát. Praštila jsem do míče a modlila se, aby spadl do kurtu.“

Po odvráceném mečbolu se turnaj často povede. Máte stejnou zkušenost?

„Jsem si vědoma, že jsem mohla být teď už na cestě na letiště. Michal (Hrdlička) říkal, že už skoro objednával letenky domů. Takové zápasy jsou vzácné. Loni jsme tady vyhrála z mečbolu s Venus a pak jsem se dostala do finále. Na to ale absolutně nejde spoléhat. Tenis, který tady předvádím, negarantuje vůbec nic. Ale je to cenné vítězství a třeba mi pomůže. S mým tenisem žádný problém není, všechno je o psychické pohodě. Věřím, že se zlepším.“

Další soupeřka ale bude zase z kategorie povinných výher. Čeká vás až 91. hráčka světa Jennifer Bradyová z USA. Opět to bude nápor na hlavu.

„Spousta lidí mi připomíná, jaký mám dobrý los. Ten mám ale na každém turnaji, jsem první a všechny ostatní jsou za mnou. Holky proti mně ale dokážou hrát líp než proti jiným. O žádném dobrém losu bych nemluvila. Je to čtvrté kolo, ta holka musela vyhrát už tři zápasy. Na mně zase bude tlak. Cítím ho tady pořád.“

I váš kouč David Kotyza tvrdí, že byste se potřebovala uvolnit, nenakládat si na sebe takové očekávání. Co třeba terapie nakupováním aneb výlet na Pátou Avenue?

„Tam jsem byla včera, ale nějak to nepomohlo. Možná si zajdeme zase do české restaurace. Ale já myslím, že tyhle věci na mě úplně nefungují. Můžu se dostat do suprové nálady, kterou já mimo kurt pořád mám, ale výkonu to úplně nemůže pomoct.“