Kvitová a Plíšková na Wimbledonu: O rivalitě, tradicích i trenérech

PŘÍMO Z LONDÝNA | Pořadatelé vás mohou nosit na rukou, ale pokud se vám na turnaji nedaří, nezamilujete si ho. Tahle stará pravda čiší před startem letošního Wimbledonu ze dvou českých favoritek. Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová se do All England Clubu vrací jako domů. Karolína Plíšková je vůči šarmu travnatého grandslamu zatím ještě imunní. Není divu, vždyť na londýnské adrese SW 19 ani jednou neprošla přes 2. kolo. Letos by si ale i ona ráda zamilovala ten zelený pažit, na němž se píší nejslavnější dějiny tenisu.

Pokud se vyplní jednohlasné předpovědi expertů, utkají se ty dvě za dva týdny ve wimbledonském finále. Už den před startem letošního ročníku si spolu Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou na papíře zahrály slovní kopanou a odpověděly na stejné otázky spojené s jejich snažením v All England Clubu.

Co pro vás znamená Wimbledon?

Kvitová: „Mám k němu hodně familiérní vztah. Hned jak se přijede do hlavní budovy, kde se vydávají akreditace, voní to tam Wimbledonem. To je první silný vjem. Šatna je taky taková hodně domácká, mám už v ní svoje místo.“

Plíšková: „Tradicí je jiný než ostatní turnaje. Ale mezi nejoblíbenějšími ho nemám. Můžou za to samozřejmě výsledky. Zatím jsem se tu necítila nejlíp a nepřešla přes druhé kolo.“

V jaké náladě jste letos přijela?

Kvitová: „V té nejlepší možné. Doufala jsem, že mi tenhle turnaj letos nebude odepřen a stihnu ho. To se povedlo, takže už jsem úplně v pohodě. Když jsem letos poprvé prošla branou, dostavil se takový pocit zadostiučinění za všechnu tu práci, co jsem návratu obětovala.“

Plíšková: „Nálada je dobrá. Až na pár antukových turnajů se mi daří. Hrála jsem dobré zápasy v Eastbourne. S titulem jsme při prvním startu na trávě ani nepočítali. Začínám až v úterý, vyšlo to parádně, mám dva a půl dne na přípravu. Všechno se sešlo hezky.“

Čeho byste chtěla ve Wimbledonu letos dosáhnout?

Kvitová: „Ráda bych dosáhla toho, že vstoupím na kurt a odehraju svůj první zápas. To byl úkol, který jsem si letos dala. Žádné jiné cíle nemám.“

Plíšková: „Nechci si dávat obrovské cíle. Postup do druhého týdne by byl fajn. Wimbledon je poslední grandslam, kde se mi ještě nepovedlo prorazit. Nečekám super tenis od prvního kola, asi budu mít nervy, ale když se přes ně dostanu, mohla bych jít daleko.“

Jednou z wimbledonských tradic je bydlení v pronajatých domcích kolem. Jaký máte letos?

Kvitová: „Je to zase nový domek, ale stojí na ulici ve Wimbledon Village, kde jsme už dvakrát bydleli. Člověk se cítí jako doma, vstanete, kdy chcete, uděláte si snídani, nakoupíte si. Včera se mě v samoobsluze ptali, jestli nemám jejich zákaznickou kartičku. Zatím ne. Musím si ji pořídit.“

Plíšková: „Letos máme oproti loňsku hezký domeček. Doufám, že v něm aspoň pár dní vydržím. Loni jsme měli depresivní barák bez oken, strašila v něm Doiová (Japonka Misaki Doiová, přemožitelka Plíškové z 2. kola). Když se vám nelíbí bydlení ani tenis, je to špatný. Ale ten letošní barák se povedl. Vybírali jsme ho trochu dřív, mám tu s sebou hodně lidí, potřebovali jsme i víc ložnic. Je výhoda, když si můžete doma uvařit. Když jsme v sobotu přijeli z Eastbourne, Ríša Šodek (vyplétač raket) už měl navařené lasagne.“

V barevném to bylo hodně divný

Jak se vám líbí tradice hraní v bílém oblečení?

Kvitová: „Od začátku se mi moc zamlouvá a rozhodně bych nechtěla, aby ji měnili. Je to už letitá tradice. Bílá k té zelené trávě prostě patří. Když jsme tady hráli olympiádu a nastupovali v barevném, bylo to hodně divný.“

Plíšková: „Bílé oblečení nemám moc ráda, i když vím, že sem patří. Sama od sebe bych se do bílého neoblékla, ale jednou za rok to zmáknu. Ale jinak to nevyhledávám.“

Jaká jiná z wimbledonských tradic se vám líbí?

Kvitová: „Volná neděle je super. Předevčírem jsem přemýšlela o tom, že French Open začíná v neděli, natahují turnaj na patnáct dnů, aby přišli lidi a turnaj byl poutavější. Tady jim je to jedno, drží si to svoje. To mi přijde hodně dobrý.“

Plíšková: „Třeba volnou neděli moc nemusím, volno mi moc nesedí, raději hraju zápasy v rytmu. Ani jahody si tady nedávám. Budu si tu muset něco najít.“

Máte v Londýně místo, kam se ráda vracíte?

Kvitová: „Při turnaji se nikam nedostanu. Občas skočím na kafe s Luckou Hradeckou. Do centra je to přece jenom trošku daleko. Jednou jsem se byla podívat po obchodech, když jsem v neděli čekala na bál šampionů.“

Plíšková: „Nemám. Momentálně se budu snažit turistickým místům vyhýbat, tady v Anglii to není asi úplně bezpečný. Ale i kdyby se nedělo, co se děje, tak tu nemám žádné extra místo. Anglii celkově moc nemusím, takže budu čas trávit na tenise a v domku.“

Rošáda s trenéry? Teď už si to sedlo

Jaké jsou vaše největší zbraně na trávě?

Kvitová: „Podání. A pak celkově agresivita.“

Plíšková: „Servis. Tím, že je tráva rychlá, dost to sjede, občas míček ani neodskočí pravidelně, tady servis píše nejvíc. Na druhou stranu se tady smažou rozdíly v horších servisech. I pomalá podání jsou nepříjemná a nejde do nich tolik jít.“

Jste brány za největší favoritky letošního ročníku Wimbledonu, už jste si proti sobě zahrály dva zápasy. Popište svou krajanku a soupeřku v boji o titul.

Kvitová: „Karolíniny výsledky hovoří za vše. Výborně servíruje, hraje skvěle. Jde do toho, ať se děje, co se děje. Má silnou hlavu, vyhrává těžké zápasy.“

Plíšková: „Petra teď vyhrála turnaj, odsud má dva tituly. Na trávě je jedna z nejnebezpečnějších soupeřek, protože je levačka. Ale zase letos nemá kvůli zranění tolik nahraných zápasů. Já s ní dvakrát prohrála, poslední zápas už je ale víc než dva roky starý. Od té doby se hodně změnilo.“

Na konci minulé sezony proběhla rošáda, při níž jste si v podstatě vyměnily trenéry Davida Kotyzu a Jiřího Vaňka. Jak to s odstupem času vnímáte?

Kvitová: „Nejdřív to bylo zvláštní, ale jak jsem byla půl roku mimo a šlo o důležitější věci, nějak to odeznělo. Párkrát jsme se kolem sebe mihli na Spartě. Pak jsme se potkali v Paříži, kde už mi to nepřišlo divné. S Davidem máme pořád vřelý vztah, přejeme si. Je dobře, že si dva nejlepší čeští trenéři s námi takhle sedli.“

Plíšková: „Půl roku jsem je nepotkala. Že jsem za ten čas neviděla Jirku, se mi docela hodilo. Teď už si všechno sedlo, už jsem s Davidem sedm měsíců a všechno nám klape, takže už tam není žádný problém.“

Pocházíte z Česka. Může mezi vámi vzniknout světová rivalita, jako kdysi mezi Agassim a Samprasem či Heninovou a Clijstersovou?

Kvitová: „Pro českého fanouška by to bylo jedině dobře. Já ale Karolínu beru stejně jako jiné rivalky. Jasně, je z Česka a trénujeme ve stejném klubu, máme k sobě trošku blíž díky Fed Cupu. Ale když stojí na druhé straně, je to soupeřka jako každá jiná, kterou chci porazit.“

Plíšková: „Je to možné. Záleží, jak se s tím každá z nás popere. Řekla bych, že Petra má víc výkyvy, ale je schopná vyhrát turnaj, ve finále má super bilanci. Je nebezpečná hráčka, ale může pak prohrát dřív. Já jsem jiný typ tenistky, taková stálejší s menšími výkyvy nahoru i dolů.“