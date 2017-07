Úvodní šok ve Wimbledonu. V prvním kole vypadl Švýcar Wawrinka!

Překvapivě už v prvním kole Wimbledonu vypadl pátý nasazený Švýcar Stan Wawrinka, který nestačil na Rusa Daniila Medveděva. Naopak první tenista světa Brit Andy Murray neztratil ani set. Obhájce titulu, kterého v přípravě trápila kyčel, přehrál na trávě v All England Clubu Alexandera Bublika z Kazachstánu 6:1, 6:4 a 6:2. Jistě zvládla vstup do turnaje i Rumunka Simona Halepová.

Murray před zraky vévodkyně z Cambridge Kate, která se před zápasem mimo jiné potkala i s Martinou Navrátilovou, neměl v utkání problémy. Kvalifikant Bublik sice dal 15 es, ale svěřenec Ivana Lendla Murray mu přesto pětkrát prorazil podání. Utkání dvakrát přerušené kvůli dešti nakonec Brit vyhrál za hodinu a tři čtvrtě.

"Kyčel je dobrá. Sice je to trochu bolestivé, ale dnes jsem se na kurtu pohyboval velmi dobře. Když to trochu bolí a přesto s tím lze normálně běhat, tak to nemá takový vliv na hru," řekl Murray.

Bez zaváhání vstoupil do turnaje také další dvojnásobný vítěz Rafael Nadal ze Španělska. Čtvrtý nasazený hráč vyprovodil Australana Johna Millmana po setech 6:1, 6:3, 6:2. Byl to pro něj vítězný návrat do Wimbledonu, protože vloni kvůli zranění nehrál.

Wawrinka naopak po prohře s 49. tenistou světa Medveděvem 4:6, 6:3, 4:6, 1:6 potvrdil, že Wimbledon je jeho nejméně oblíbeným grandslamem.

Zatímco zbývající tři turnaje "velké čtyřky" dokázal vyhrát, jeho maximem na londýnské trávě je čtvrtfinále. Po třech grandslamových semifinálových účastech v řadě se navíc loučí už po prvním kole, což se mu naposledy stalo před třemi lety na French Open.

Mezi prvními se s turnajem rozloučil Australan Nick Kyrgios. Dvacátý nasazený tenista nedohrál duel s francouzským deblovým specialistou Pierrem-Huguesem Herbertem, s kterým prohrával 3:6 a 4:6 a zápas kvůli problémům s kyčlí vzdal.

"Snažil jsme se dát do kupy, ale věděl jsem, že nejsem stoprocentní. Kdybych hrál s někým jiným, možná bych vyhrál, ale on předváděl skvělý 'travnatý' tenis a parádně podával," řekl Kyrgios o sedmému deblistovi světa.

Dvojnásobný semifinalista Jo-Wilfried Tsonga ztratil v prvním kole jen sedm her. Dvanáctý nasazený hráč zdolal 6:3, 6:2, 6:2 domácího Camerona Norriea.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži, dvouhra - 1. kolo:

Nišikori (9-Jap.) - Cecchinato (It.) 6:2, 6:2, 6:0,

Tsonga (12-Fr.) - Norrie (Brit.) 6:3, 6:2, 6:2,

Querrey (24-USA) - Fabbiano (It.) 7:6 (7:5), 7:5, 6:2,

Herbert (Fr.) - Kyrgios (20-Austr.) 6:3, 6:4, skreč,

Chačanov (30-Rus.) - Kuzněcov (Rus.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2,

Brown (Něm.) - Sousa (Portug.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4,

Bolelli (It.) - Lu Yen-Hsun (Tchaj-wan) 6:3, 1:6, 6:3, 6:4,

Paire (Fr.) - Dutra Silva (Braz.) 6:4, 3:6, 7:6 (12:10), 6:4,

Basilašvili (Gruz.) - Berlocq (Arg.) 6:4, 7:6 (7:3), 6:1,

Janowicz (Pol.) - Shapovalov (Kan.) 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:2),

Murray (1-Brit.) - Bublik (Kaz.) 6:1, 6:4, 6:2,

Bautista (18-Šp.) - Haider-Maurer (Rak.) 6:3, 6:1, 6:2,

Monteiro (Braz.) - Whittington (Austr.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5),

Nadal (4-Šp.) - Millman (Austr.) 6:1, 6:3, 6:2,

Čilič (7-Chorv.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:4, 6:2, 6:2,

Anderson (JAR) - Verdasco (31-Šp.) 2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), 6:3,

Mayer (Něm.) - Troicki (Srb.) 6:1, skreč,

Young (USA) - Istomin (Uzb.) 5:7, 6:4, 6:4, 4:2 skreč,

Gojowczyk (Něm.) - Copil (Rum.) 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 6:1,

Seppi (It.) - Gombos (SR) 6:2, 3:6, 6:2, 6:1,

Rosol (ČR) - Laaksonen (Švýc.) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4,

Pouille (14-Fr.) - Džazírí (Tun.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:6 (7:2),

Fognini (28-It.) - Tursunov (Rus.) 6:1, 6:3, 6:3,

Stachovskij (Ukr.) - Benneteau (Fr.) 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:2.