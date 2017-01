Nadal byl v Česku jako zelenáč. Nezapomenutelné, řekl před návratem

Laver Cup vás zavede podruhé v životě do České republiky. Jak vzpomínáte na své vystoupení z Brna 2004, kde jste sice prohrál s Jiřím Novákem, což zůstává vaší jedinou prohrou v daviscupovém singlu, ale zároveň jste získal rozhodující bod za stavu 2:2 proti Radku Štěpánkovi?

„Na tyhle momenty si pamatuji velmi dobře, moje kariéra teprve začínala. Oba ty zápasy si jasně vybavuji. Jiří byl velmi dobrý a ostřílený hráč a mně bylo pouhých sedmnáct. Ale ten rozhodující bod byl úžasný a dodnes mám před očima, jak se ke mně seběhl na kurtu celý náš tým. Opravdu nezapomenutelný moment, protože to byl můj debut v Davis Cupu a nakonec jsme ho ten rok i celý vyhráli. Atmosféra na stadionu byla v Česku úžasná. Pokud se takhle bude fandit i při Laver Cupu, jsem si jistý, že to bude velký úspěch.“

Jaká byla vlastně vaše první reakce, když vás Roger Federer seznámil s myšlenkou Laver Cupu?

„Poprvé jsme se o něm bavili loni v lednu při Australian Open a byl u toho i Rod Laver, což mě samozřejmě zaujalo. Můj strýc mi o něm jako malému klukovi hodně vyprávěl. Teď ho znám osobně, pochopil jsem, kolik toho pro tenis udělal. A tenhle turnaj je krásná příležitost, jak ho uctít.“

Největší hráči historie spojí své síly, aby uctili svého kolegu a dalšího velikána. Jak moc je pro vás důležité být toho součástí?

„Pro mě je zásadní respektovat hráče, kteří tu byli před námi a pro náš sport toho tolik udělali. Pokaždé říkám, že máme obrovské štěstí, protože je náš profesionální okruh tak dobře zorganizovaný. I mladí hráči by měli chápat tenisovou historii a Laver Cup je jednou z cest, jak jim ji připomínat.“

Máte s Rodem Laverem nějaký speciální zážitek?

„Vždy je výjimečné, když s ním můžu strávit čas. Měl jsem možnost s ním mluvit v Austrálii a od strýce Toniho vím, že to byl levák a jeden z nejlepších hráčů všech dob. Hodně jsem si považoval, když mi předával trofej při Australian Open a pokaždé je příjemné se s ním na grandslamech vidět.“

Oba jste ničili soupeře levou rukou. Přál byste si mít některou z arsenálu Laverových tenisových schopností?

„Tenis je dnes sice jiný, ale vždy říkám, že velcí hráči z jakékoliv éry by zářili i dnes. Měl v sobě něco výjimečného, co mají jen velcí hráči, a jsem si jistý, že bychom si z jeho hry mohli všichni vzít mnoho věcí.“