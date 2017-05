Smolná prohra. Berdych v boji o titul nestačil na Tsongu, na 14. titul musí počkat

Berdych hrál 31. finále, získal třináct titulů. Ten poslední vybojoval loni v říjnu v čínském Šen-čenu. Po finále v Lyonu zůstane čtrnáctým hráčem žebříčku ATP.

V prvním setu Berdych odvrátil tři brejkboly, sám si první vypracoval za stavu 5:4. Při Tsongově podání vedl 40:15 a měl dva setboly, ale při prvním trefil ve výměně bekhendem síť. Totéž se stalo i při druhém, i když jen těsně. Český hráč zklamaně zaklonil hlavu, protože Tsonga nabíhal na síť a míč by nejspíš nestihl.

Sada dospěla do tie-breaku, který Berdych začal halfvolejem do sítě a rychle prohrával 0:4. Zkrácenou hru ukončil smečí do autu - 2:7.

Ve druhém setu se Berdych nedokázal prosadit na returnu a neměl ani jednu šanci připravit Tsongu o servis. Sám si držel celý zápas podání a ztratil ho až v samém závěru. Za stavu 5:6 sice vedl 30:0, ale Francouzi vyšel riskantní forhend, pak získal další dva body a při mečbolu mu Berdych pomohl dvojchybou.

S francouzským vrstevníkem Berdych prohrál podruhé za sebou, ale celkově s ním má nadále lepší vzájemnou bilanci v poměru 8:5.

Dvaatřicetiletý Tsonga přidal po halových triumfech v Marseille a v Rotterdamu letos třetí titul a celkově patnáctý ve dvouhře. Na antuce triumfoval poprvé v kariéře.

Dvouhra - finále:



Tsonga (2-Fr.) - Berdych (3-ČR) 7:6 (7:2), 7:5.

Čtyřhra - finále:



Molteni, Shamasdin (Arg./Kan.) - Daniell, Demoliner (N. Zél./Braz.) 6:3, 3:6, 10:5.