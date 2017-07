Kristýna Plíšková je ve 2. kole, Siniaková postoupila do čtvrtfinále

Kristýna Plíšková přes problémy ve druhém setu splnila roli favoritky a na turnaji v čínském Nan-čchangu postoupila do druhého kola. Korejské tenistce So Čong Čang odvrátila setbol a nakonec svůj pátý mečbol proměnila a zvítězila 6:3, 7:6. O čtvrtfinále si zahraje také Tereza Martincová, jež potvrdila dobrou formu výhrou 7:5, 2:6 a 6:4 nad Ruskou Allou Kudrjavcevovou. Na turnaji v Bastadu postoupila česká tenistka Kateřina Siniaková do čtvrtfinále, když si poradila s Arantxou Rusovou 7:6 a 6:4.