Trůn v ohrožení, Halepová dusí Plíškovou. Jak ji může sesadit?

Jen co se česká tenistka Karolína Plíšková na kurtu ujala úřadu světové jedničky, už jí Simona Halepová nepříjemně dýchá na záda. Na turnaji v Torontu rumunská hráčka stáhla náskok Plíškové na 790 bodů a dostala se do pozice, kdy může českou soupeřku na prvním místě žebříčku zase rychle vystřídat. Reálně se to může stát už tento týden v Cincinnati.

První turnaj, hraný z prvního místa ženského tenisového žebříčku, si Karolína Plíšková užila. V Torontu si netypicky „střihla“ i čtyřhru s Eugenií Bouchardovou, s níž došla do 2. kola, v singlu si zahrála čtvrtfi nále.

„Cítila jsem se dobře. Čekala jsem to o něco horší,“ přiznala Plíšková v Torontu po čtvrtfi nálové prohře s Caroline Wozniackou. „Jeden mač jsem vyhrála skrz skreč soupeřky, ale celkově si myslím, že jsem hrála docela dobře a bez tlaku,“ podotkla, i když mimoděk jemně naznačila, že zátěž nové role jedničky na sobě nesla. „Určitě to byl náročný týden. Mám toho (po herní pauze) hodně co zlepšovat. Fyzicky to bylo fajn. Psychicky to bylo o něco horší,“ uklouzlo jí z úst.

Ještě náročnější může být z psychického hlediska nadcházející turnaj v Cincinnati, kde Plíšková obhajuje titul. Simona Halepová, druhá žena žebříčku, ji dostala pod tlak už minulý týden a její stahování manka může na zámořských betonech dál akcelerovat.

Zatím je to tlak méně nápadný, bodový rozdíl není tak těsný, jako kdyby Halepová o víkendu v Torontu vyhrála. Matematicky je ale na tom na žebříčku i tak výrazně výhodněji Rumunka. Česká jednička bude během příštích čtyř neděl hájit 900 bodů za titul z Cincinnati a 1300 bodů za finále US Open, Halepová musí naopak zaštítit během stejné doby pouze 780 bodů (semifinále Cincinnati a čtvrtfinále US Open). Už nyní Rumunka bezpečně vévodí bodovému pořadí sezony 2017, zatímco Plíšková v něm včera večer byla až čtvrtá s hrozbou propadu o jednu příčku.

Pokud by Halepová tento týden turnaj v Cincinnati ovládla, neuhájí Plíšková trůn ani v případě, že bude ve finále. Teoreticky ji může ohrozit i Caroline Wozniacká, zatím čtvrtá tenistka rankingu, a vítězka z Toronta Ukrajinka Elina Svitolinová, jejich útok ale odrazí Plíšková hned první výhrou.

Pouze Angelique Kerberová (3. místo na WTA) je v nejbližší době bez šance na vystřídání Plíškové, protože obhajuje finále z Cincinnati a titul z US Open.

Co na utahující se šrouby rodačka z Loun? Přestane hrát debla, zaměří se pouze na dvouhru. „O velkém deblovém vytížení neuvažuji nejen do konce tohoto roku, ale ani v příštím roce. Určitě se to nestane teď v Americe. Možná si s Eugenií zahrajeme někdy příště jeden dva turnaje, podle toho, jaký bude mít program. To je otevřené,“ krčila rameny.

Na tiskové konferenci v Torontu odmítala Plíšková roli favoritky v zápasech, do nichž jde jako jednička. „Nepřipadám si tak. Každý zápas je otevřený. Musím počty nechat v šatně a soustředit se na zápas, protože každý má šanci vyhrát. S Wozniackou jsem hrála vícekrát a naše bilance hovoří v její prospěch. Možná jsem byla favoritkou z hlediska žebříčku, ale celkově ne,“ řekla Plíšková.

Střídání Murrayho

Jisté každopádně je, že novou jedničku bude mít dvouhra mužů. V pondělí ještě na prvním místě zůstal Brit Andy Murray, ale za týden ho vystřídá Španěl Rafael Nadal, nebo Švýcar Roger Federer.

Murray kvůli zranění stále nehraje, proto je jasné, že se po Cincinnati na trůn vrátí jeden z dvojice Nadal, Federer. Není přitom jisté, zda bude Federer turnaj hrát, protože si po prohraném nedělním finále v Montrealu stěžoval na různé bolístky. Pokud nastoupí, musí k postu jedničky dojít do semifinále a Nadal nesmí vyhrát zápas.

Tenisové žebříčky ATP k 14. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) A. Murray (Brit.) 7750, 2. (2.) Nadal (Šp.) 7555, 3. (3.) Federer 7145, 4. (4.) Wawrinka (oba Švýc.) 5780, 5. (5.) Djokovič (Srb.) 5325, 6. (6.) Čilič (Chorv.) 5155, 7. (8.) A. Zverev (Něm.) 4470, 8. (7.) Thiem (Rak.) 4030, 9. (9.) Nišikori (Jap.) 3280, 10. (10.) Raonic (Kan.) 3230, 11. (11.) Dimitrov (Bulh.) 3070, 12. (12.) Tsonga (Fr.) 2770, 13. (13.) Goffin (Belg.) 2560, 14. (16.) Bautista (Šp.) 2425, 15. (14.) Berdych (ČR) 2390, 16. (17.) Sock (USA) 2335, 17. (15.) Carreňo (Šp.) 2305, 18. (18.) Pouille (Fr.) 2220, 19. (19.) Isner 2110, 20. (24.) Querrey (oba USA) 2060, ...52. (49.) Veselý (ČR) 910.

Čtyřhra: 1. (1.) Melo (Braz.) 8340, 2. (2.) Kontinen (Fin.) 8260, 3. (3.) Peers (Austr.) 7940, 4. (4.) Kubot (Pol.) 7410, 5. (9.) Mahut (Fr.) 5895, 6. (5.) J. Murray (Brit.) 5740, 7. (6.) Soares (Braz.) 5740, 8. (7.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) oba 5160, 10. (10.) Dodig (Chorv.) 5155, ...63. (60.) Jebavý (ČR) 1359.

Tenisové žebříčky WTA k 14. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Karolína Plíšková (ČR) 6940, 2. (2.) Halepová (Rum.) 6150, 3. (3.) Kerberová (Něm.) 5730, 4. (5.) Svitolinová (Ukr.) 5650, 5. (6.) Wozniacká (Dán.) 5340, 6. (4.) Muguruzaová (Šp.) 5310, 7. (7.) Kontaová (Brit.) 4665, 8. (8.) Kuzněcovová (Rus.) 4410, 9. (9.) V. Williamsová (USA) 4157, 10. (10.) A. Radwaňská (Pol.) 3985, 11. (11.) Cibulková (SR) 3580, 12. (12.) Ostapenková (Lot.) 3495, 13. (13.) Mladenovicová (Fr.) 3155, 14. (14.) Kvitová (ČR) 3130, 15. (15.) S. Williamsová (USA) 2810, 16. (16.) Sevastovová (Lot.) 2270, 17. (17.) Keysová (USA) 2238, 18. (18.) Vesninová (Rus.) 2180, 19. (21.) Garciaová (Fr.) 2135, 20. (19.) Pavljučenkovová (Rus.) 2070, ...23. (26.) Strýcová 1770, 36. (41.) Šafářová 1440, 40. (37.) Kristýna Plíšková 1343, 41. (40.) Siniaková 1335, 67. (66.) Vondroušová 896, 89. (89.) Allertová (všechny ČR) 661.

Čtyřhra: 1. (1.) Matteková-Sandsová (USA) 10.560, 2. (2.) Šafářová 10.440, 3. (4.) Makarovová (Rus.) 8435 a Vesninová (3.) 8435, 5. (5.) Hingisová (Švýc.) 7365, 6. (6.) Chan Yung-jan (Tchaj-wan) 6435, 7. (7.) Mirzaová (Indie) 5730, 8. (8.) Hlaváčková (ČR) 5200, 9. (9.) Mladenovicová 4965, 10. (10.) Strýcová 4570, ...13. (13.) Hradecká 3915, 17. (17.) Siniaková 3545, 20. (26.) Peschkeová 2980, 31. (31.) Voráčová 2235, 49. (48.) Krejčíková 1573, 54. (58.) Karolína Plíšková 1411, 90. (90.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 827.