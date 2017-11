Sock slaví nečekaný postup! V semifinále Turnaje mistrů je i Federer

Americký tenista Jack Sock nečekaně doprovodil Rogera Federera do semifinále Turnaje mistrů. V rozhodujícím utkání skupiny Borise Beckera porazil Sock třetího hráče světového žebříčku Alexandera Zvereva z Německa 6:4, 1:6, 6:4. Pětadvacetiletý Američan se přitom do Londýna kvalifikoval až na poslední chvíli díky výhře na turnaji Masters v Paříži.

Federer vyhrál i třetí zápas a podesáté v kariéře prošel na prestižní akci pro nejlepších osm hráčů sezony do semifinále bez porážky. Chorvata Marina Čiliče, který už neměl naději na postup mezi nejlepší čtveřici, zdolal 6:7, 6:4, 6:1.

Také Zverev dokázal Federerovi sebrat v Londýně set, ale proti Sockovi roli favorita nepotvrdil. Američan vyhrál úvodní sadu 6:4, druhý set sice rychle ztratil, ale ve třetím se potom dostal do slibného vedení 4:1.

Zverev ani v tu chvíli nerezignoval a dokázal vyrovnat, Sock mu ale v desáté hře počtvrté v zápasu sebral podání a po téměř dvou hodinách vybojoval nečekaný postup. V semifinále Turnaje mistrů je prvním Američanem od roku 2007, kdy mezi nejlepší čtveřici postoupil Andy Roddick, o finále bude v sobotu hrát s Bulharem Grigorem Dimitrovem.

Alexander Zverev po dvou výhrách padl a na Turnaji mistrů končí už ve skupině

3 zobrazit galerii

Federer nevyužil v první sadě proti Čiličovi čtyři brejkboly a zkrácenou hru pak Chorvat těsně získal. Druhý set šestatřicetiletý Švýcar zlomil až brejkem v desátém gamu, závěr zápasu pak už ale jasně ovládl. "Nebylo to snadné. Vezměte si, že je to rychlý kurt. Je to hala. A teď to bylo dobře vidět: když promarníte příliš mnoho šancí, tak na to na tomhle turnaji doplatíte," řekl Federer po zápase.

"Na začátku jsem byl trochu moc agresivní v některých výměnách, ve kterých jsem asi měl být trpělivější," připustil. "V závěru druhého setu jsem to ale otočil a ve třetím už jsem se cítil mnohem lépe," dodal Švýcar, jenž letos Čiliče porazil i ve finále Wimbledonu.

Do semifinále na Turnaji mistrů postoupil Federer při svém 15. startu v kariéře počtrnácté. Závěrečný podnik sezony, který je dotován osmi miliony dolarů, v minulosti šestkrát vyhrál. Naposledy v roce 2011.

Všichni tři další postupující budou hrát semifinále Turnaje mistrů poprvé. Ve skupině Petea Samprase už má jistý postup z první pozice Dimitrov, o druhé místo se v pátek utkají Rakušan Dominic Thiem a Belgičan David Goffin.

Tenisový Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 8 milionů dolarů):

Dvouhra:

Skupina Borise Beckera:

Federer (2-Švýc.) - Čilič (5-Chorv.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1,

Sock (8-USA) - A. Zverev (3-Něm.) 6:4, 1:6, 6:4.

Tabulka:

1. Federer 3 3 0 6:2 3 2. Zverev 2 1 1 3:3 1 3. Sock 2 1 1 2:3 1 4. Čilič 3 0 3 3:6 0

Čtyřhra:

Skupina Eltingha a Haarhuise:

Kontinen, Peers (2-Fin./Austr.) - Klaasen, Ram (JAR/USA) 2:6, 6:1, 10:8,

19:00 Rojer, Tecau (3-Niz./Rum.) - Harrison, Venus (8-USA/N. Zél.).

Tabulka: