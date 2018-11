Dnes poslední šance v iSportCupu! Zahrajte si FIFA 19 o 50 tisíc a profi kontrakt

Turnaj ve FIFA 19 vrcholí, finále se blíží. Buďte u toho! Dnes od 17 hodin se odehraje poslední kvalifikace, která těm nejlepším hráčům zajistí poslední čtyři vstupenky pro ONLINE finále (sobota, 1. prosince).

Mezi finalisty už jsou i nejznámější top hráči česko-slovenské scény např. Emerickson, The Johny, Caster, T9Laky, Riijk, MrRici a další. Nebojte se je vyzvat a ukázat, že fotbalový simulátor FIFA 19 třeba ovládáte ještě lépe! Je to jen na vás...

CO BUDE DÁL?

Online finále (1. prosince 2018)

Nejlepších 28 hráčů z online kvalifikací postoupí do online finále a doplní je čtyři divoké karty partnerů projektu. Online finále pro celkem 32 hráčů proběhne v sobotu 1. prosince od 17:00. Hráči budou rozděleni do osmi skupin po čtyřech hráčích. V základní skupině odehrají zápasy každý s každým ve formátu BO2 (tudíž výsledek může skončit 2:0 nebo 1:1). Umístění v základní skupině určuje rozlosování Single Elimination (jednoduchý pavouk) Play-Off , kde se spolu hráči utkají křížovým systémem (vítěz skupiny A s posledním hráčem skupiny H atd.) ve formátu BO3. Nejlepších 8 hráčů postoupí do offline finále.

Známý hráč FIFA 19 The Johny přiblížil průběh druhé kvalifikace iSportCupu na Instagramu iSportcz 720p 360p REKLAMA

CZC.cz iSportCup vyvrcholí druhou adventní sobotu 8. 12. v pražském multikině Premiere Cinemas v Hostivaři. Kromě finálového turnaje vás čeká bohatý doprovodný program, kde nebudou chybět fotbalisté české reprezentace, komentátoři O2 TV, moderátor a fotbalový fanda Mikoláš Tuček a řada dalších celebrit jak ze světa fotbalu, tak i toho virtuálního. Přesný harmonogram vám přineseme později.Veškeré níže uvedené ceny platí pro finále turnaje:1. místo - 25 000 Kč2. místo - 12 000 Kč3. místo - 6 000 Kč4. místo - 3 000 Kč5.-8. místo – 1 000 KčPro řadu hráčů ale největší motivací nebudou finanční odměny, nýbrž profesionální eSport smlouva s portálem iSport.cz! Tuto smlouvu získá jeden z finalistů turnaje (nemusí to být nutně jeho vítěz).