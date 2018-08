Ligový supertalent Matoušek: nedělá si hlavu ze 40 milionů i zájmu fanynek

Humbuk je kolem Matouška veliký. „Neřekl bych, že by mě to nějak ovlivňovalo. Snažím se to neřešit. Je toho hodně, ale agent, pan Starka i trenér se snaží, abych se všeho vyvaroval.“ Hlavu mu nemotá ani vysoká přestupová suma, kterou za něj zaplatila Slavia, kam by se měl přesunout nejspíš v zimní pauze. „Nedělá to se mnou nic. Tým mi pomohl, abych mohl přestoupit. Já jsem zase takhle mohl pomoci Příbrami, že má na nějakou dobu peníze.“

Asi nebude překvapení, že neblázní ani ze zájmu fanynek. „Já to neznamenal, spíš moje přítelkyně. Ta to sleduje na Instagramu a dává mi za to kouř. Já to neřeším, mám šťastný vztah, jsem v klidu.“

