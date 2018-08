Hašek po Spartě: Nenávist diváků nás odšpuntovala, semkli jsme se

Video k článku 720p 360p REKLAMA Hašek: S Maškem je to špatné, nenávist fanoušků vůči Spartě nám pomohla VŠECHNA VIDEA ZDE

Věřil jste ještě v závěru, že se vám podaří vyrovnat?

„Už když jsme se v týdnu připravovali, tak jsem cítil, že hráči i trenéři si před zápasem věří. Příprava byla jasná – chtěli jsme získat tři body. Ale připouštěli jsme si, že i zisk bodu by byl dobrý. Sparta je v každém utkání favoritem. Zatímco ona všude musí, my můžeme překvapit. Hlavu bychom si neutrhli, kdybychom to nezvládli. Ale toto jsou zápasy, kdy se vám hraje líp. Je snadnější se vybičovat k lepšímu výkonu právě se Spartou, než s někým jiným. Máte v zádech skvělé diváky.“

Byla jejich podpora pro vás klíčová?

„Ohromně nám pomohli. Jak do svého projevu vnesli určitou nenávist vůči některým hráčům Sparty, kdy měli pocit, že nehrají korektně, a zároveň i až bych řekl až negativní postoj vůči všem rozhodčím, tak hráči do toho šli naplno. Pocit křivdy je nastartoval. Semkli se. Měli jsme pocit, že za námi fanoušci opravdu stojí. Jejich energie hnala hráče a pomohla jim věřit, že ještě mohou vyrovnat, zatímco Sparta už v závěru v další gól zřejmě nevěřila. Za to bych chtěl divákům poděkovat. Takovou nevraživost jsem od nich ještě nezažil.“

Čím to bylo? Mohlo za to zranění Dominika Maška?

„Když náš hráč vyskočí první a soupeřův hráč mu nasadí stoličku, tak ten první se nemůže bránit. To byl případ Maška, ale ještě předtím se to stalo Yusufovi. A kdyby to bylo potrestané, třeba by ta druhá situace nenastala. Třeba jo. Ale divák není hloupý, vidí, jak to je. Vidí, jak se ti dva střetnou. Když někdo vyskočí a někdo mu to tam takhle posadí… Vždyť ten hráč může spadnout na hlavu, může si udělat něco s páteří.“

Jak jste viděl počínání Chipcua?

„Podle mě Chipciu věděl, co dělá. Nepodezírám ho, že by ho chtěl zranit, ale tušil, že Mašek spadne. On ke vší smůle padl tak, že si udělal těžké zranění. Jde o to, jak do souboje jdete. Buďto jako chlap, nebo jako nějaká užovka. Ale nerad bych, abyste z toho udělali článek, že si stěžuju. Jsem otevřený, chci odpovídat na vaše otázky.“

Jak jste byl spokojený s metrem, který hlavní sudí během zápasu nastavil?

„Odpovím obecně. Nemyslím tedy zrovna zápas se Spartou. Přijde mi, že je to poměrně jednoduché. Když vidím, že je faul, odpískám ho. Když vidím, že to je nepochybně na žlutou kartu, tak dám žlutou kartu. Je jedno, proti komu to je. Je-li jasná penalta, nařídím penaltu. Ať je to proti Spartě, Bohemce, komukoliv. Je to jedno. Kdyby to tak bylo, fotbalu by se hodně ulevilo. V zápase jsem viděl zákrok, který nedokážu pochopit, že nebyla udělena žlutá karta. Shodou okolností by byla druhá, tedy červená. Proto jsem se tak rozčiloval, protože jsem viděl něco, co mi přišlo tak jasné, že to nemůže dopadnout jinak. Přesto to rozhodnutí takové nebylo.“

Při vyrovnávací brance jste Spartu zamkli před její brankou. Hnal jste hráče kupředu, aby s výsledkem ještě něco udělali?

„Zamkli jsme je jako za starých časů, kdy jsem se ještě jako kluk díval v televizi na Bohemku a takových situací tu byly spousty. V 80. letech měla silné mužstvo. Do vápna létal jeden centr za druhým a uvnitř bylo hodně hráčů. Na to jsem si dnes vzpomněl. Byli jsme odměněni vyrovnávacím gólem díky tomu, že jsme byli ve vápně ve velkém počtu a tlačili jsme se do zakončení s tím, že nám to přinese ovoce.“

Bohemians ale obecně nestřílejí moc branek. Máte řešení, jak to napravit?„Podívejte se, my jsme do utkání nastoupili v sestavě s Yusufem jako naší devítkou. Ten přišel z bahrajnské ligy, kde se hraje v tempu, které se nedá s Českem vůbec porovnávat. Ještě se tu musí adaptovat. Já jsem rád, že vůbec odehrál celý zápas. Když přišel, vypadal na 20 minut. K dispozici nebyl ani Lukáš Juliš, který rok nehrál a pomalu se vrací. Mám pocit, že už je na tom fyzicky lépe. Měl by se zlepšovat dál a dál, ale připraveni budou oba kompletně až na jaře."

A dál?

"No a Yusufa doplňoval Filip Hašek, který má za sebou pět ligových zápasů. Sice má čísla, je schopný, ale je naprostý ligový začátečník. Vlevo je Antonín Vaníček, kterému je 20 let. Napravo je Rudolf Reiter, který hraje druhou ligovou sezonu. K tomu nemáme ofenzivní beky. David Bartek je vlastně záložník, ten hraje v obraně z nouze. Vpravo je Martin Dostál, který se ze všech sil snaží, ale jeho předností je spíš defenzivní a poctivá práce. Chyběl nám Martin Hašek, který je pro naši ofenzivu důležitý. Takže je logické, že nedáváme góly. Jsme šťastní, že jsme vůbec předešlé zápasy zvládli tak, jak jsme je zvládli.“

