Baník se chystá na Spartu, nasadí tři stopery? Páník rozebral taktiku

Tři stopeři? Začíná to být in. Pozorný divák si všiml, že Zlín to pod vedením Michala Bílka v tomto rozestavení baví, stejně se prezentovala například i Sevilla proti Olomouci. O poznání hůř se v tomto mustru daří české reprezentaci... Nyní by se k příznivcům moderní varianty mohl zařadit i Baník.

Stratég Bohumil Páník to po pátečním přáteláku s Vítkovicemi, který jediným gólem rozhodl Dame Diop, nevyloučil. Karty však odkrývat nechtěl, i proto zakázal duel živě streamovat. „Specifika prozradit nemůžu, viděli jste to ve čtvrtek,“ odpálkoval první dotaz a odkázal na nepovedený zápas českého nároďáku proti Ukrajině.

Motiv ostravského kouče k taktické alternativě je však jasný. Baník sice neinkasuje a defenziva funguje, přesto je velkým luxusem nechávat na lavičce Václava Procházku. 34letý obránce se před začátkem sezony zranil a dosud čeká na šanci. Stihl jen sedm minut proti Liberci a pohárové utkání v Uničově. „Zatím asi není třeba něco měnit, když nám to všem klape,“ pokrčil rameny.

Nyní to vypadá, že by se někdejší reprezentant mohl do sestavy vrátit. Ne na úkor Patrizia Stronatiho či Martina Šindeláře, ale vedle nich.