Slávistický lazaret v útoku: Přibyl Tecl, Matoušek jako nečekaný trumf

Nejnovější přírůstek mezi zraněné. V zápase s Bohemians skončil po souboji se stoperem Krchem na zemi a v pádu si nešťastně otočil koleno. Bolestivá grimasa naznačovala, že bude muset okamžitě střídat. „Vůbec žádné zprávy zatím nemáme, teď pojede na magnetickou rezonanci. Snad to dopadne co nejlépe, protože je ve formě a pracuje skvěle,“ uvedl Trpišovský na tiskové konferenci po vršovickém derby.

Bosenský bombarďák a oblíbenec slávistických fanoušků byl rok mimo kvůli vážnému zranění kolena. Až v neděli v Edenu konečně usedl alespoň na střídačku. Byť Trpišovský uznal, že na to, aby naskočil do zápasu, to pořád úplně nebylo. „Chtěli jsme, aby zažil atmosféru a byl s týmem,“ vysvětlil kouč. Čím dřív bude Mešanovič připravený, tím pro Slavii v současné situaci lépe.

Jan Matoušek

Proti Bohemians odehrál Jan Matoušek poprvé větší počet minut v sešívaném dresu • Foto Barbora Reichová (Sport)

Nejmladší slávistický forvard a nečekaný trumf, který možná rázem dostane víc příležitostí, než by po přestupu z Příbrami čekal. Po zranění Tecla vyběhl do souboje s Bohemians a náročný úkol zvládl dvacetiletý talent obstojně, byť toho vyloženě na hrotu zatím tolik neodehrál. „Na nervozitu jsem ani neměl pomyšlení,“ usmál se. To je pro Slavii jen dobře, Matouška totiž zřejmě bude výrazně potřebovat i v dalších zápasech. Program je skutečně nabitý, už ve středu červenobílé čeká pohárový souboj s Ústí nad Labem. A Trpišovský si nemůže zrovna vybírat, koho do útoku pošle.