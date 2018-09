Trenér nad propastí. Šmejkalovi hrozí odvolání, verdikt padne v úterý

Pouhá čtyři vítězství, zato osm remíz a děsivých jedenáct porážek. Rok 2018 nepřeje Teplicím ani trochu. Od února sehrály třiadvacet ligových zápasů, v nichž vytěžily pouze 28,98 % možných bodů. To je hodně silný podprůměr.

Proto se řeší otázka trenéra Daniela Šmejkala.

Údajné ultimátum měl už během zápasů s Mladou Boleslaví (1:1) a Karvinou (2:1), z kterých musel vydolovat čtyři body. Ačkoli úkol splnil, herně Severočeši nepřesvědčili. A v Opavě to byl výbuch po všech stránkách. Hrozivý výkon s jednou střelou na branku neměl nárok. „Opava byla lepší a my jsme nedokázali najít cestu do pokutového území. Pro soupeře jsme absolutně nebyli nebezpeční,“ věděl Šmejkal.

A tak se pravděpodobně bouchne do stolu.

„Vedení klubu chápe rozhořčení fanoušků a neuspokojivou situací se bude zabývat na úterním mimořádném jednání představenstva, po kterém přineseme další informace a kroky, jež budou následovat,“ uvedl severočeský klub v tiskovém prohlášení.

Naštvaní fanoušci žádali vysvětlení již po sobotním zápase. Hráčům vyčetli, že nebojují, a ptali se, jaké příčiny stojí za současnou krizí. „Říkali nám, že na hřišti nenecháváme srdce. Takže jsme si vyměnili názory. Některé věci fanoušci vzali, některé ne. Slíbili jsme jim, že se to rapidně změní,“ řekl obránce Tomáš Vondrášek. Situaci je potřeba řešit i z toho důvodu, že podle některých informací Šmejkal není za dobře s částí kabiny. Mizerná nálada nicméně panuje po celých Stínadlech a už ve středu mají Teplice na programu pohárové utkání s Vltavínem. Budou den předtím měnit kouče?

Patrik Žitný: Hitparáda gólů mladého objevu z Teplic! 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Opava - Teplice 2:0. Slezané i díky Kayambovi přehráli bídné Severočechy 720p 360p REKLAMA