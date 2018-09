Ředitel Sparty Čupr: Jsou tu dobré plány, ale nenaplňují se. Chci to změnit

Čupr, který je vystudovaný ekonom a manažer, se celý život věnoval energetice po boku majitele pražského týmu Daniela Křetínského. Nyní z EP Holdingu přechází na Letnou, aby v klubu nastolil jasná pravidla.

„Měl jsem možnost bavit se s Danem Křetínským a dalšími lidmi a získal jsem dojem, že zde vzniká spousta dobrých plánů, nicméně nejsou naplňovány. To, proč nejsou naplňovány a nejsou dotaženy do fáze realizace, chci prověřit a změnit,“ uvedl v prvním rozhovoru pro klubový web. „Chybí tady drajv dotahovat věci do cíle, to bych sem rád přinesl, protože to dělám dlouhodobě a umím to.“

Čupr také v rozhovoru přiznal, že je dlouhodobým fanouškem Sparty a léta jí chodil fandit přímo na stadion. Nyní se však přesune přímo do klubu, ve kterém dostal ty nejvyšší pravomoce. Za sebou má kromě seznámení s prostředím i návštěvu kabiny, kde se potkal s hráči.

Ani na ty při interview nezapomněl. „Pokud jako klub vytváříme hráčům příjemné prostředí a oni vidí, že klub funguje a fanoušci jsou na naší straně, tak se jim hraje s lehčím srdcem a lehčíma nohama.“