Holeš před odletem: Od Prekopa to hodně bolelo. Nedvěd má kolem sebe auru
Ve středu odpoledne, v době začínající dopravní špičky po celé Praze, přijel autobus s českými fotbalisty na Letiště Václava Havla. Tým i s manažerem Pavlem Nedvědem odletěl na důležité kvalifikační utkání o postup na mistrovství světa. Trenéři hodně spoléhají na Tomáše Holeše (32), jistotu slávistické defenzivy. Lídr obhájce titulu Chance Ligy přítomným novinářům krátce odpověděl i na novou „sešívanou“ posilu, Erika Prekopa z Baníku. „Jsem jenom rád, že se to dotáhlo,“ neskrýval spokojenost před odletem do Podgorici.
Vnímáte důležitost utkání v Černé Hoře?
„Čeká nás klíčový zápas, potřebujeme tam vyhrát. Pokud se nám nepodaří postoupit z prvního místa, případné vítězství tam nám zaručí druhé místo a lepší pozici do baráže. Pouštěli jsme si už nějaká videa, trenéři nám představovali jejich hráče, já se ze své pozice obránce soustředím na jejich ofenzivní hráče, které má Černá Hora výborné.“
Doma jste v prvním kvalifikačním utkání zvítězili 2:0, věříte si na odvetu?
„Doma jsme silnější, hráli jsme v Plzni, kde byla výborná atmosféra, pomohli nám lidi. Teď nás čeká nepříjemnější prostředí v Černé Hoře, navíc jsme koukali, že počasí bude těžké. Nečeká nás nic jednoduchého.“
Jak se osobně cítíte po méně náročném programu na startu sezony, když Slavia nemusela hrát evropské kvalifikace?
„V začátku sezony nám to trošku ulevilo, nemuseli jsme tolik hrát. Ale rozjezd jsme měli ve Slavii rozpačitý, sám jsem se necítil úplně dobře. Ale v posledních zápasech už to bylo dobré, forma graduje.“
Jak na vás působí Pavel Nedvěd, který je poprvé s týmem na reprezentačním srazu v roli reprezentačního manažera?
„Je to velká osobnost českého fotbalu, má kolem sebe takovou auru. Když něco řekne, tak to platí. Jsem rád, že ho máme u týmu a může nám pomoct.“
Do Slavie na poslední chvíli z Baníku přestoupil Erik Prekop. Kvitujete jeho příchod?
„Jsem jenom rád, že se přestup Erika podařilo dotáhnout. Je to nepříjemný útočník, když jsem na něj hrál, tak to hodně bolelo. Na začátku sezony chytil v Baníku velkou formu, snad si to přenese k nám.“
Už myslíte na blížící se starty v Lize mistrů?
„Budou to pro mě první zápasy v téhle soutěži. Nesmírně se těším, máme krásné soupeře, jsme natěšení, až to vypukne.“
V reprezentaci nastupujete ve stoperské dvojici s Ladislavem Krejčím, už jste si na sebe zvykli?
„Dosud jsme v zápasech drželi čtyřku, uvidíme, jak to trenéři postaví v pátek. S Krejdou se dobře doplňujeme. On je vysoký, silný levák, já zase menší a rychlejší pravák. Funguje nám to.“