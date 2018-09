Kouč Baníku Páník: Recept na Slavii? Běhat, běhat, běhat. A být chytrý

Jaká je současná Slavia?

„Velmi kvalitní. Dlouho posilovali a teď ta jejich výkonnost logicky roste, protože si na sebe hráči zvykli. V současnosti je to mužstvo, které dokáže na úrovni zahrát i v Evropě. O něčem svědčí, že dokázali porazit výborného francouzského soupeře.“

Znáte recept?

„Ten jsme viděli u Bohemky: běhat, běhat a běhat. Jedině tak můžeme být úspěšní. Mají obrovsky flexibilní rozestavení, třeba Stoch přebíhá z boku do středu a naopak Hušbauer si nabírá míč někde u lajny, aby začal hru tvořit tam. Těžko se to chytá, protože byste se s nimi uběhali. Důležitý je být chytrý, abyste věděli, kdy vyrazit a kdy ne, a hlavně je brzy dostupovat. Pokud mají prostor, okamžitě hrají dlouhé přihrávky za obranu nebo křížem do křídelních prostorů, kde mají rychlostní hráče."

V útoku však bude chybět Stanislav Tecl i Milan Škoda...

„Rozhodně však nebudu říkat, že třeba s Matouškem bude Slavia slabší, protože nám taky může třikrát utéct a dát tři góly. Jestli mají teď slabinu, můžeme zhodnotit až po zápase. Navíc se jim vrací Mešanovič, který v poháru ukázal, že pohybově nemá problém. Hráli dokonce spolu s Matouškem a prokázali rychlost. Jsou pro obranu hodně nepříjemní, protože to neustále rozbíhají.“

Ustálila se jim obranná čtyřka, takže nic jednoduché ani pro vaše útočníky, že?

„Ngadeu je válečník, který neprohrává souboje, ale zase je trošku horší v konstrukci. V tom je naopak lepší Kúdela, který zas nemá takové fyzické parametry. Každý má něco a dohromady je to určitě dobrá dvojice. My budeme chtít dokázat, že i na ně se dá zahrát.“

Zase vás požene zaplněný stadion. Těšíte se?

„Plný stadion proti Spartě, plný stadion ve Zlíně a plný stadion proti Slavii. Všechno to je oslava fotbalu a krásné zápasy, pro které se to hraje. Kdo si dnes může říct, že mívá v naší lize pravidelně plno? Jen špička a my.“