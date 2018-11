LIGA NARUBY: Kúdela vs. Kanga a také nejhorších 10 vteřin sezony

I po 14. kole FORTUNA:LIGY, které ozdobilo derby, je tu nový díl Ligy naruby. „Troufám si tvrdit, že tenhle je zatím nejlepší za celou sezonu,“ říká její tvůrce Adam Nenadál. „Určitě znáte videa typu nejhorší půlminuta fotbalu v historii. Teď už má česká liga konečně svého důstojného zástupce – to se tak stane, když na sebe narazí Příbram a Slovácko.“ Podívejte se ale i na to, co se stane, když na sebe narazí Ondřej Kúdela a Guélor Kanga, nebo když se střetnou Olomouc a Opava. Fotbal z nadhledu – to je Liga naruby!