Starka: Csaplár a konec? Jsem tím zaskočený, ale přemlouvat ho nebudu

Josef Csaplár prohlásil, že jeho čas v Příbrami se naplňuje a že z různých důvodů zvažuje završení svého angažmá. Jste s tím srozuměn?

„Já ale o ničem takovém nevím. Víte, jaká jsou jeho přirovnání... Každopádně mě Pepíkova slova překvapila. A věřte mi, že se ho budu ptát, jak to myslel.“

Jste tím zaskočený?

„Ano. Pepík říkal, že jsou v klubu věci, které se mu nelíbí. Předpokládám, že když někoho platím a on není se vším spokojený, tak přijde a řekne mi to do očí. Od chvíle, co k nám loni v létě nastoupil, všechno funguje, jak má. Kluci mají všechno včas. Proto mě jeho vyjádření zaskočilo. Navíc jsme se po technické stránce posunuli na úroveň, kterou trenér požadoval. Má k dispozici pomůcky, co v Příbrami nikdy nebyly. Péče o mužstvo je nadstandardní.“

Po čtyřech vysokých porážkách údajně dostal tým pokuty, což se trenérovi nelíbilo.

„Mužstvu jsem pokutu nedal už ani nepamatuju, o ničem takovém nevím. A pokud se tak někdy v minulosti stalo, tak jsem stejně od potrestání upustil. S trenérem jsem měl menší pohovor krátce před utkáním v Plzni. Řekl jsem mu, co se mi na naší hře líbí a nelíbí. V novinách pořád čtu, jak hrajeme pro lidi, jak se to všem líbí, ale výsledky jsou 0:6, 0:3 a podobně. Mně osobně se to teda vůbec nelíbí! Chci hrát hezkej fotbal, ale zároveň vyhrávat. Musíme vycházet z toho, jaké máme mužstvo, a podle toho ušít taktiku. Hrát vyloženě ofenzivně na jednu branku, ale od každého dostávat trojku, takový fotbal si nepředstavuju.“

Chápu to správně, že došlo k názorovému střetu?

„Pepík je můj kamarád, mám ho rád, je děsně pracovitej. Ale tyhle jeho řeči, že chce mít námořníky z Buenos Aires a ne z Jakarty, mě neberou. Mám svůj pohled na fotbal, ten jsem mu i sdělil. Fotbal byl kdysi dávno vymyšlený pro obyčejné lidi, pro obyčejné kluky. Je to o běhání, o práci, ale není třeba z toho dělat vysokoškolskou diplomovou práci. To je nesmysl. Pokud přijde a řekne, že chce skončit, přemlouvat ho nebudu. Nikdy jsem to nedělal.“