Hejkal o Teplicích: Chceme být aktivní ve Lhotě i na Spartě. Chválí Drska | iSport.cz

Ještě v úvodu sezony produkoval Stanislav Hejkal detailní analýzy pro Spartu. Dopodrobna rozebíral soupeře a navrhoval, jaké věci by na ně mohly platit. Letenští v lize neprohráli jediný zápas. Jen co odešel, začali se trápit. Naopak Teplice šly výsledkově nahoru. Dokládá to bodová úspěšnost v procentech:

Teplice bez Hejkala 33,3 a Sparta 30,0.

Teplice s Hejkalem 53,3 a Sparta 85,2.

Je to náhoda?

„Hezky se to poslouchá! Ale taky mě mrzí, kde Sparta je. Prožil jsem tam krásné období, zažili jsme čtvrtfinále Evropské ligy. Nic s tím bohužel neudělám. Momentálně jsem rád, že mi Teplice daly tuhle šanci. A že se daří. Snad tu důvěru vedení nekazím.“

Ale začátek moc růžový nebyl…

„Byl těžký. Hned v prvním zápase s Jabloncem jsme dostali branku v poslední minutě. Pak jsme jeli do Plzně, kde se body nedělají. Klíčová byla výhra na Slovácku (ve 12. kole). Kdybychom ten zápas nezvládli, spadli bychom na poslední místo. Po psychické stránce by to bylo hodně špatné. Naštěstí jsme si s klukama našli k sobě cestu.“

Řekl byste jednu konkrétní věc, která se vám povedla?

„Jestli se mi něco povedlo, tak příchod asistenta Pavla Drska. I hráči vědí, že jim má co nabídnout. V Německu hrál dlouhé roky. Ode mě má větší volnost, což jsem i já jako asistent měl radši. A že mu to nevyšlo na Dukle? To není měřítko. Tam se stejně musejí udělat razantní změny v kádru.“

Celkem se daří i průběžná změna herního stylu, ne?

„Vyplatila se snaha celoplošného napadání, včetně venkovních zápasů. I když s tím souvisí prohra na Dukle, kde jsme to měli zvládnout. Ptám se sám sebe: Postavil jsem dobrou sestavu? Udělal jsem správnou změnu na levé straně? Tenhle zápas mě mrzí nejvíc. Ale jinak chceme být aktivní ve Lhotě i na Spartě. Zkrátka nečekat, jak co dopadne. Chceme vnutit náš aktivní presink soupeři, dostat ho pod tlak a donutit k chybám.“

S rozestavením 3 – 5 – 2?

„To byl můj prvotní záměr. Jenže jsem zjistil, že ti halvbeci tak jasní nebudou, jak jsem si původně myslel. Už to moc hrát nechtějí.“

Co to znamená?

„Třeba po Honzovi Krobovi jsem chtěl větší aktivitu dopředu i dozadu. Ale víc mu vyhovuje, když hru vidí zezadu a všechno má před sebou. Pak je jeho útočná aktivita velká. Jako halvbek musíte mít sílu jezdit nahoru, dolů. Což není jeho post. I proto jsem ho později dával po změně rozestavení na tři obránce na pozici levého stopera.“

Může se na tuhle pozici posunout na delší dobu?

„Není to špatná myšlenka. Pro tenhle systém potřebuji stopera s levou nohou, aby mi rozehrával a vyvážel balony doleva. Stejně tak pravý stoper na druhé straně. S Krobem a Králem jsme měli dva konstruktivní stopery plus třetího uprostřed. Rozestavení 3 – 5 – 2 budeme znovu zkoušet v přípravě, chci ho zapracovávat, ale musíme najít levého halvbeka.“

Mimochodem, už někdo ocenil, jak hodnotíte zápasy z taktického pohledu jasně a bez frází?

„Nikdo nic neříkal. Asi ještě nemám ten náš fotbalový žargon. (směje se) Já jen říkám, co si myslím, co vidím. Nebudu se přece schovávat, když zahrajeme špatně. Také se snažím hledat chyby u sebe. Klidně přiznám, že nevím, jestli jsem zvládl tu Duklu. Fakt mi to leží v žaludku.“

Těžko tyhle věci házíte za hlavu?

„Jako trenér si nosíte práci domů, občas na sebe s manželkou zavrčíme. (směje se) To nejde, abych sedl do auta a v Bílině už myslel na něco jiného. Máte to tam. A když si v hlavě hodnotím, co jsem udělal špatně, pořád se vracím k Dukle. Ta mě vážně žere.“

Nezkazí vám Vánoce?

„Zase jsme vyhráli na Spartě, takže ne.“ (usmívá se)

Ke změnám patří i klima v kabině. Tam je cítit obrovská proměna.

„Protože jsem dal šanci všem hráčům. Nevím o nikom, kdo by alespoň na chvíli nenastoupil. A když jsem u někoho viděl, že výkonnost není dobrá nebo že celý týden netrénoval, neměl jsem problém ho vyndat ze sestavy. Takhle o místo přišli Vaněček, Kučera… Do hry se naopak dostali Shejbal, Čmovš, Trubač a další. Dřív tu byla taková konzerva dvanácti, třinácti hráčů. Teď kluci trénují skvěle. Jedeme podle jasného pravidla: trénuješ dobře, budeš hrát.“

Před sebou máte první možnost upravit kádr podle sebe. Co chystáte?

„Odchází kvantita a přijít musí kvalita. Na tréninku jsem měl třeba pětadvacet lidí, ale když se zaměříte na taktiku, pracujete s dvaceti. A aby pět hráčů netrénovalo? To je nesmysl. Posílit chceme především útok a levou stranu. Jak už jsem řekl, počítám také s odchodem Alexe Krále.“