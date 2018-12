Csaplárův ligový slovník: námořníci z Jakarty, smrtelné tóčo a past 2:0 | iSport.cz

Námořníci z Buenos Aires a Jakarty

Přirovnání exotického nádechu, které má suchozemcům z vnitrozemí Evropy, znalým nicméně všech nástrah Jadranu, evokovat rozdílné kvality a zkušenosti fotbalistů. Pokud má kapitán posádku z Buenos Aires, je to v pořádku, Jakarta upomíná spíše na mančaft Jacka Sparrowa. A teď to nejdůležitější: jak na součást vítězného výroku TOP 50 Csaplár přišel? „V minulosti dostal pracovní nabídku z Jakarty, tak si na to vzpomněl,“ prozrazuje příbramský asistent Bohuslav Pilný. „Bylo to fakt vtipný. Tenhle výrok se mu opravdu hodně povedl a co jsem si všiml, tak se dostal rychle i mezi lidi,“ dodává.

Banda anarchistů

V podstatě totéž, co „námořníci z Jakarty“. S milou nadsázkou hráči, o něž nikde jinde donedávna nestáli a/nebo na ně stačil „srandovní příbramský rozpočet“ (citace JC). Souvisí s tím na zavedené poměry neobvyklé počínání na hřišti, kde dokázali zaskočit favorizované soupeře. Sousloví dle Csaplárova líčení padlo těsně před zápasem v Plzni v rozhovoru s domácím koučem Pavlem Vrbou: „Tak se podívej, co jsme s touhle bandou anarchistů dokázali. To byla neřízená anarchie. A kam jsme se dostali? Do desátého kola dobýváme českou ligu s hráči, které nám všichni poslali, že je nechtějí, případně pomalu končili kariéru.“

Otcové a synové

Příměr postihující generační propast v příbramském mužstvu již ve druhé lize. „Je to tým otců a synů, bez střední generace,“ pojmenoval stav kádru Csaplár. Na jedné straně talenty typu Matouška či Květa, na druhé tatíci 30+ Zápotočný (profesionální kariéru v létě ukončil), Skácel, Grajciar, Rezek a Slepička. Zápotočný a Skácel při tom byli ještě na jaře označeni za „dva nejstarší krajní beky ve střední Evropě“, Slepička pak představuje speciální seniorskou kategorii. „Otec, který je schopen pohlavkovat,“ nazval ho Csaplár. „Bez nich bychom to nedali, synové jsou ještě taková telátka,“ dodal na adresu otců. V průběhu podzimu jich však na hřišti ubývalo a synové museli urychlit proces dospívání.

CKD

Neboli Co je komu do toho. Způsob hry vhodný zvláště pro „bandu anarchistů“, neuznávající nadvládu, autoritu a přání trenéra ani diváků. Příbram tento herní styl předvedla najmě v zápase s Libercem a podle toho to dopadlo (1:3).

Smrtelné tóčo českého fotbalu

Vývojová stádia českého týmu během sezony. Zjednodušeně řečeno: po atraktivní hře, která ovšem nepřináší či přestane přinášet bodový zisk, mužstvo pragmaticky přejde k nezáživnému fotbalu, díky němuž však přicházejí výsledky.