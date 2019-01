Případ Elvis. Druhá liga Mashikemu nestačila, z Budějovic zmizel | iSport.cz

Kulaté brýle, šedý kabát a ruka na srdci. „Vím, že bude nějaká lítost, ale moje sebevědomí mi nedovolí, abych tady zůstal,“ vykládal šroubovanou češtinou Elvis Mashike, když vysvětloval, proč narychlo prchnul z Českých Budějovic.

Vypadalo to jako jasná záležitost: zkraje minulého týdne přišel na hostování z Liberce, kde byl většinu podzimu jen náhradníkem a v lize stihnul slabých 673 minut. Pro Dynamo byl vítanou posilou: odehrál tam celou minulou sezonu se solidní bilancí sedm gólů a pět asistencí. Trenér David Horejš s ním počítal pro druhý poločas sobotní přípravy s Příbramí, jenže…

Jenže konžský útočník se zbytkem týmu nedorazil.

Takový scénář nikdo v Budějovicích nečekal. Mashike místo sebe poslal krátké video a podle zdroje iSport.cz, který má k Dynamu blízko, natvrdo řekl budějovickým šéfům, že druhá liga je pro něj málo.

Proč se z města dvou řek, Černé věže a Masných krámů narychlo vypařil? „Skoro to vypadalo, jako kdyby na podzim Dynamo vůbec nesledoval,“ míní zdroj Sportu. „Myslel si, že přijde jako spasitel, ale tak to není.“ Mashike teprve v Budějovicích zjistil, že ho v týmu lídra FNL čeká slušná konkurence: nejlepší kanonýr soutěže David Ledecký a spolehlivý náhradník Ivo Táborský, kteří společně nastříleli skoro polovinu podzimních gólů Dynama.

„Prostě jsme se v Budějovicích nedomluvili, a tak se Elvis stáhl zpátky do Liberce. Teď jednáme s Nitrou,“ prozradil pro iSport.cz Mashikeho agent Orhan Dumanjič.

I na Slovensku to 24letý mládenec dobře zná: v osmnácti tam začalo jeho evropské dobrodružství. Přes nižší soutěže se postupně dostal až do tamní Fortuna ligy. Předloni přišel do Česka, vystřídal třetiligový Vltavín, Budějovice a po podzimní ligové epizodě v Liberci přišel bizarní týden v jižních Čechách. Týden, po kterém zůstaly rozpaky.