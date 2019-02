Teplice dál hledají útočníka. Hejkal chtěl Pulkraba, Sparta řekla ne | iSport.cz

Severočeši získali prozatím jen Jana Kuchtu. V sestavě by měl nahradit Davida Vaněčka, jenž odešel do skotského Hearts. „A já věřím, že se nám to povede. Za mého působení už Vaněček neodváděl adekvátní výkony a hlavou byl nastaven ve Skotsku,“ uvedl teplický kouč Stanislav Hejkal. „Proto byl příchod Kuchty prioritou. Je dravý a ve fotbale chce něčeho dosáhnout. Věřím, že jsme si poradili správně,“ doplnil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Potíž je, že Kuchta nemůže nastoupit v úvodním jarním kole proti Slavii, odkud hostuje. A druhý útočník Martin Jindráček se teprve po zranění vrací do tréninku. „Je to malinká komplikace. Ale máme připraveny jednu až dvě varianty,“ přiznal Hejkal.

Těmi by mohly být Jan Vošahlík či překvapivě Jan Shejbal, jinak levý obránce či halvbek. Na hrotu nastoupili oba dva již během zimní přípravy.

Ale už jen tato provizorní řešení naznačují, že by ještě jednoho muže do útoku Teplice potřebovaly. I vzhledem k rozšíření taktických variant o rozestavení 3 – 5 – 2, které si logicky dva forvardy žádá.

„Někoho bychom pro jarní část ještě uvítali, spíš formou hostování. Kdyby přišel někdo ze Sparty, byli bychom rádi,“ netajil Hejkal.

Ale kdo?

Teplice hodně stály především o Matěje Pulkraba, ani o něj ale Sparta přijít nechce. Do jara půjde s mimořádně mladou letkou ve složení Benjamin Tetteh, Václav Drchal, Adam Hložek a právě Pulkrab. Po dlouhodobém zranění kolena se navíc do akce postupně vrací i Václav Kadlec. Severočeši tak budou muset hledat střelce na jiných adresách.

„Muselo by jít o někoho s kvalitou do základu, pak se tomu bránit nebudeme. V kontaktu jsem s Rosou (sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým). Známe se dlouho. Jenže do dnešního dne Sparta nechtěla pouštět na hostování žádné hráče. Pořád je ale do konce přestupního termínu (22. února) čas, takže uvidíme. Věřím, že když šance bude, tak útočníka získáme,“ pronesl Vachoušek.

Před „skláři“ stojí složitý úkol: na jaře se chtějí udržet v prostřední části tabulky, odkud je stále možné zabojovat o Evropskou ligu.

„Střed tabulky je naším cílem, tím strategickým jsou evropské poháry,“ potvrdil šéf teplického klubu Pavel Šedlbauer. „Také jsem mezi priority zařadil MOL Cup, ale vyfasovali jsme Spartu, což nebude nejlehčí soupeř,“ usmál se.