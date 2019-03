Vrba po debaklu: Nejhorší utkání na Spartě. U Řezníka si nic nevyčítám | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Hložek, 29. Kanga, 68. Sáček, 90+10. Pulkrab Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Chipciu, Štetina, Costa, Matěj Hanousek – M. Frýdek, Sáček – Dočkal (C), Kanga (90+4. V. Kadlec), Hložek (81. Moberg Karlsson) – Tetteh (69. Pulkrab). Hosté: A. Hruška – Řezník (13. M. Havel), R. Hubník (C), Pernica, Limberský – Procházka, Hrošovský – Kayamba (59. Hořava), Pačinda, J. Kovařík – Chorý (73. Beauguel). Náhradníci Domácí: Heča, Plechatý, Moberg Karlsson, Pulkrab, Kadlec, Drchal, Civić Hosté: Kozáčik, Hořava, Brabec, Beauguel, Petržela, Havel, Čermák Karty Domácí: Kanga, V. Kadlec Hosté: J. Kovařík, Chorý, J. Kovařík Rozhodčí Pechanec – Pospíšil, Dobrovolný Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 16 110 diváků

Rozhodlo to, že jste byli od začátku pasivní?

„Nevím, jestli jsme byli od začátku pasivní. První příležitost jsme měli my střelou Kayamby asi v 5. minutě. Pak jsme inkasovali gól a Sparta byla lepší a aktivnější, nedokázali jsme v útočné fázi lépe ohrozit bránu. Výsledek 0:2 v poločase pro nás byl také špatný. Dostali jsme ze standardky druhý gól po situaci, která byla řešitelná. Zápas se vyvíjel velice špatně, Sparta využila své příležitosti a zaslouženě vyhrála.“

Byl to nejhorší výkon Plzně na Letné?

„Úplně přesně si všechny zápasy nepamatuju, ale asi ano. Nebylo to tak, že bychom nekombinovali a mezihra byla velice pasivní. Dostali jsme se do dvou, tří situací, třeba Hořava vystřídal a hned mohl dát gól. Sparta nás trestala důrazem a agresivitou před velkým vápnem a na základě toho vyhrála 4:0.

Překvapilo vás, v jakém složení Sparta nastoupila?

„My jsme sestavu trefili, Sparta nás nepřekvapila tím, jak nastoupila. My jsme také udělali změny, které Sparta možná netušila. Soupeř se s tím lépe vypořádal, Sparta hrála důrazně, byla lepší a zaslouženě slaví vítězství.“

Proč je takový rozdíl mezi Plzní doma a venku?

„Když se na to podíváte zpětně, opakují se u nás zápasy v momentě, kdy do 15. minuty dostaneme gól a pak to nezvládáme. Když neudržíme výsledek do poločasu, s takovými soupeři je to složité. Sparta má kvalitní mužstvo i kádr, když prohráváte a hrajete proti takovým týmům otevřený fotbal, je to těžké. Sparta odehrála zápas, kterého si bude cenit, nás to naopak těšit moc nebude.“

Co se stalo Radimu Řezníkovi?

„Bylo to po souboji (s Hložkem), nešel do zápasu nakřáplý. Nejde o obnovení zranění, má nakopnutou achillovku.“

Nevyčítáte si, že Řezník...

„Nevyčítám si vůbec nic.“

Proč jste se rozhodl pro Erika Pačindu?

„Víme, že naše ofenziva není optimální, zkoušíme tam různé varianty, jednou z možností je Pačinda. Nemyslím si, že by odehrál špatné utkání, snažil se, nevidím to tak, že dnešní zápas byl o Pačindovi. Možná byl o jiných ofenzivních hráčích, kteří u nás na jaře dostávali prostor a dnes neodehráli povedené utkání. Je to také soupeřem, když hrajete proti mužstvům, co mají nejvyšší ambice, je to složitější.“

Chorý vyhrával spoustu soubojů. Jak je možné, že mu spoluhráči tolik nepomohli?

„Souvisí to s tím, co jsem říkal před chvilkou. Když jste poslouchal, tak to pochopíte.“

Byl největší rozdíl uprostřed hřiště?

„Největší rozdíl byl ve velkém vápně, určitě ne ve středu hřiště.“

Mrzí vás spíš dnešní výkon nebo to, že jste ztratili v boji o titul?

„To všechno jsou spekulace, jestli to na boj o titul bude mít vliv, nebo ne. Co se týká výkonu, tak jsem řekl, že Sparta hrála dobře, odehrála nejlepší utkání na jaře a vyhrála 4:0. Pochvalte spíš Spartu.“

