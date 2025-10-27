Fotbalové přestupy ONLINE: Juventus po sérii proher vyhodil trenéra, ve funkci byl 7 měsíců
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 27. října 2025
U fotbalistů Juventusu kvůli špatným výsledkům skončil trenér Igor Tudor, u mužstva strávil jen sedm měsíců. Tým dočasně převzal kouč turínské rezervy Massimiliano Brambilla. Sedmačtyřicetiletý Tudor byl odvolán den po ligové prohře 0:1 s Laziem Řím. Pro Juventus šlo o třetí soutěžní porážku za sebou, v Serii A navíc protáhl sérii bez vítězství na pět zápasů a v tabulce je až osmý.
Zprávy ze dne 23. října 2025
Lionel Messi bude pokračovat v Interu Miami i v dalších letech. Argentinský mistr světa v klubu prodloužil smlouvu do roku 2028.
Zprávy ze dne 21. října 2025
Novým trenérem fotbalistů Rangers se po více než dvoutýdenním hledání stal Danny Röhl. Teprve šestatřicetiletý německý kouč převezme mužstvo po Russelu Martinovi, kterého klub po nevydařeném vstupu do sezony odvolal. Původně byl horkým favoritem na uvolněné místo někdejší anglický reprezentant Steven Gerrard, z jeho příchodu ale nakonec sešlo.
V Plzni dál počítají se Sampsonem Dwehem. Liberijský reprezentant se s Viktorií v předstihu domluvil na nové smlouvě do roku 2029. Čtyřiadvacetiletý obránce přišel na západ Čech před dvěma roky, během kterých se vypracoval do role nepostradatelné součásti plzeňské sestavy.
Třetím trenérem Nottinghamu v této sezoně je Sean Dyche. Osmnáctý klub tabulky Premier League jmenoval nového kouče dva dny poté, co po 39 dnech ve funkci propustil Angeho Postecogloua.
Souboj o nejlepšího střelce švédské ligy by před lety asi nepatřil mezi zajímavé události z pohledu českého fanouška. Jenže letos je to trochu jinak. Do výborné formy se v Djurgardenu dostal August Priske, syn trenéra Sparty, který právě teď bojuje o střeleckou korunu. Djurgarden za něj údajně požadoval částku mezi šesti a sedmi miliony eur, aby svého útočníka uvolnil. V zimním transferovém okně může nastavit cenovku ještě o něco výš. I proto je pro české kluby dost možná nedostupným zbožím, i když spojení se Spartou by samozřejmě dávalo smysl. Více o Priskeho synovi čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. října 2025
Novým trenérem švédské fotbalové reprezentace se stal Graham Potter. Anglický kouč, jenž v září skončil na lavičce West Hamu, dostal prozatím smlouvu do konce kvalifikace o postup na mistrovství světa. Pokud se mu s národním týmem podaří dostat do baráže, kontrakt se prodlouží. U mužstva by případně zůstal i na finálový turnaj, který v příštím roce hostí USA, Kanada a Mexiko.
Zprávy ze dne 18. října 2025
Po prohře 0:3 s Chelsea končí Ange Postecoglou ve funkci hlavního trenéra na lavičce Nottinghamu Forest. Po sérii neuspokojivých výsledků s ním klub rozvázal smlouvu, ve funkci vydržel 39 dní a ani jednou nezvítězil.
Zprávy ze dne 17. října 2025
Klíčový podpis pro Pardubice! Vojtěch Patrák prodloužil smlouvu s Východočechy smlouvu, s klubem se dohodl na víceletém kontraktu. „V tuto chvíli se cítím dobře, a to na hřišti i v kabině. Máme tu velmi dobrou partu. Pro tento klub nechám na hřišti všechno. Doufám, že moje cesta, která tady pokračuje, bude jen a jen úspěšnější,“ řekl s pěti góly nejlepší střelec Pardubic v aktuálním ročníku Chance Ligy.
KOMENTÁŘ REDAKTORA BARTOLOMĚJE ČERNÍKA K PRODLOUŽENÍ SMLOUVY JINDŘICHA TRPIŠOVSKÉHO SE SLAVIÍ | „S trochou nadsázky trvá vztah Slavie a Jindřicha Trpišovského už déle než mnohá manželství. A stejně jako manželství, i tady si oba subjekty prošly těžkými zkouškami. Na konci dne ale vždy vybruslí ruku v ruce vstříc světlým zítřkům a nejinak je tomu i nyní s chystanou novou smlouvou. Jedna věc je ale jistá a v Edenu s ní musí počítat. Pokud někdy dojde na rozvod, bude bolet.“ Celý komentář čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. října 2025
Everton prodloužil smlouvu s brankářem Jordanem Pickfordem. Jednatřicetiletý anglický fotbalista se klubu v Premier League upsal do konce sezony 2028/2029.
Třetiligová TJ Unie Hlubina mění po třech a půl letech trenéra. Po třech prohraných zápasech v řadě skončil Zdeněk Skotnica, jehož nahrazuje David Kobylík, jeden ze stálých expertů iSportu. Ostravský klub je v MSFL po dvanácti kolech se třinácti získanými body dvanáctý.
Odpověď na otázku, kolem které se ve fotbalovém prostředí našlapovalo nesmírně opatrně, se blíží. Jindřich Trpišovský dle zjištění deníku Sport a webu iSport opět spojí svou budoucnost se Slavií: bez přehánění kultovní postava klubu se dohodla na podmínkách nové tříleté smlouvy. Majitel Pavel Tykač vše odsouhlasil. Nešlo ale o jednoduchou akci, jednání se táhla několik měsíců. A nadále není dotažena situace zbytku realizačního týmu… Více čtěte ZDE>>>
Před dvěma lety prohrál s Vlašimí na půdě olomouckého béčka – a nikdo to neřešil. To samé před dvěma týdny v Pardubicích. Ani tehdy se krach Karviné příliš nerozebíral. Teď se však trenér Martin Hyský ocitá na piedestalu. Jeho specifický a doteď úspěšný způsob práce bude v Plzni, která pod novým majitelem Michalem Strnadem hlásí ty nejvyšší ambice, zajímat každého. „Stoprocentně to tam zvládne,“ nepochybuje jeho bývalý svěřenec Albert Labík. Hyskému věří i další jeho někdejší hráči, kolegové i šéfové. Proč? Co za kouzlem prošedivělého kouče stojí?Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. října 2025
Nepřesvědčivé výkony a historická rána od Faerských ostrovů zazvonily konec Ivana Haška na reprezentační židli. Výkonný výbor jej jednomyslně odvolal. Kdo na jeho místo? Nejbližší zápasy povede překlenovací trenér z Česka, ale hlavní a dlouhodobý cíl fotbalového vedení směřuje dál – k cizinci. Pravomoc k výběru příštího prvního trenéra v zemi dostal generální manažer Pavel Nedvěd. Více o situaci kolem české reprezentace čtěte ZDE>>>
Po odchodu Martina Hyského do Plzně převzal karvinské fotbalisty Marek Jarolím. Jednačtyřicetiletý trenér zamířil do slezského klub z druholigové Jihlavy a čeká ho premiéra v roli hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Jarolím stejně jako Hyský působil u mládeže Slavie a v roce 2020 po něm převzal B-tým vršovického celku. U něj byl někdejší záložník tři sezony, následně se vydal dělat asistenta trenérovi Davidu Holoubkovi do prvoligové Mladé Boleslavi. Vloni v září se stal hlavním koučem Jihlavy.
Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Martin Hyský. Padesátiletý kouč přišel k týmu úřadujících ligových vicemistrů z Karviné a s Viktorií podepsal tříletou smlouvu. Západočeský klub o tom informoval na svých internetových stránkách. Hyský už v Plzni dopoledne vedl první trénink. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. října 2025
Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede trenér Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Společně s ním přichází asistent Tomáš Polách. Více čtěte ZDE>>>
U fotbalistů Švédska skončil trenér Jon Dahl Tomasson. Devětačtyřicetiletý dánský kouč byl odvolán po špatném vstupu do kvalifikace mistrovství světa. Národní svaz o tom informoval na webu. Bývalý útočník Feyenoordu či AC Milán se švédského výběru ujal loni v únoru jako první zahraniční trenér. Ve čtyřech dosavadních zápasech kvalifikace s týmem získal jen bod za remízu 2:2 se Slovinskem. Poté následovaly dvě prohry s Kosovem a jedna se Švýcarskem.