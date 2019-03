Pohled fanouška: Jeden de*il všechno zkazí. Provokatéři by se měli zamyslet | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Plzeň: Zápas je přerušen, policie zasahuje proti fanouškům Viktorie VŠECHNA VIDEA ZDE

Co si myslíte o sobotním incidentu na Letné?

„Strašně mě mrzí, že je kvůli takovému člověku zraněná mladá holka, to je strašný a nesmí se to stát. A co chci říct, bojuje se tu za nějakou větší toleranci pyrotechniky a všeho, a tohle je přesně ten krok, který to všechno kazí. Bojím se, že represe vůči čemukoliv budou velké, a to nechceme.“

Sparta - Plzeň: Fanoušci Plzně hážou světlici do sparťanského sektoru 720p 360p REKLAMA

Odnesou to podle vás všichni fanoušci na tribunách?

„Obávám se, že jo. Vadí mi to, nedává to žádný smysl, a ještě kazí všechny ostatní snahy, zvlášť když jsem získával dojem, že kultura na stadionech v Česku jde docela správným směrem. Ale chování plzeňských fanoušků jsem poznal. Oni se neradují, že dali gól, ale otočí se na vás, plivají na vás, vůbec se nezajímají o hru. Ale jestli tohle bylo na Spartě v opačném gardu...“

Jak to myslíte?

„Když na tebe někdo haleká, provokuje tě, jasně, že nevezmeš granát, nebo petardu, a nehodíš to mezi lidi, to v žádném případě. Ale už jsem tenhle pocit sám zažil, když tě někdo provokuje, a odděluje vás jenom ten plot. V lepším případě začne mezi vámi lítat pivo, v horším... Tohle, co se stalo, je prostě na hov**. Petarda je od základu špatně, ještě ji hodit mezi normální lidi, hrozný. Ale chtělo by to taky sebereflexi od těch provokatérů, aby se ohlíželi, co můžou svým chováním vyvolat, a jestli takové chování má vůbec smysl.“

Je to proto, že ten dav postrádal svého lídra, kulturu...

„Vůbec, myslím si, že to takhle není a hrozně nerad bych, aby se to začalo takhle zobecňovat. My máme mezi fanoušky interní pravidla, ty dodržujeme, ale tohle byl zoufalý čin jednoho člověka, a vůbec nechci, aby se začalo říkat, že jsou všichni takoví. Jeden frajer měl v kapse petardu, vytáhnul ji, hodil, a očividně bude potrestaný. A ty nikdy nezabráníš tomu, aby se takový člověk někde na stadionu objevil. Bojím se zobecňování, represí vůči všem. Se** mě ten zkrat toho debila.“

Pomůžou lepší kontroly u vchodů?

„Vůbec ne, ty jsou už teď někde až přehnané. Na jednom stadionu před nás položili koberečky a my se museli zouvat. Je to až takové ponižující, když v zimě stojí člověk bez bot, protože se chce jít kouknout na fotbal. A stejně i tam bylo pyro. Není to řešení, když něco budeš chtít pronést, vždycky si najdeš cestu. Celé je to o kultuře, a jak jsem říkal, myslel jsem si, že se ubírá správným směrem.“