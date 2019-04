Smola je štístko. Opava bez střelce nevyhrává, chce ho udržet | iSport.cz

Se třemi křížky na krku hraje Tomáš Smola svou první sezonu mezi elitou. A všude je ho plno. Každý třetí zápas dá gól, proti Slavii byl vyloučený, při rozhovorech hází zábavné hlášky. Pro Opavu je rodák z Loun momentálně nenahraditelný, klub s ním jedná o prodloužení smlouvy. „Doufám, že ho udržíme,“ přeje si trenér Ivan Kopecký.

Touží po něm ale i konkurence. „Tomáš je loajální, má velmi dobrý vztah s manažerem Grussmannem. I proto v zimě nepodepsal jinde. Ve finále je to o Opavě,“ přibližuje hráčův manažer Martin Štěpanovský. Jasněji bude příští týden.

Holohlavý bijec má stopku na jedno kolo, vyautoval se minule proti Dukle. Proti žluté kartě číslo čtyři nic nenamítal. „Tipnul jsem, že by to ten hráč mohl hrát tamtudy a že bych ho mohl trefit i s balonem. Moje hloupost, co se dá dělat,“ pokrčil rameny. Rizik si byl vědom, ovšem ze své agresivní hry neustoupil. To by pak nebyl on. „Tomáš je hrozně pracovitý a má obrovskou motivaci. Je nádhera, co ve třiceti prožívá,“ říká s obdivem Kopecký. „Když zůstane zdravý, může jít ještě výš,“ nepochybuje.

Na začátku ročníku neměl Smola v opavském útoku pevné místo. Pod koučem Romanem Skuhravým až do sedmého kola jen střídal, proti Zlínu nenaskočil vůbec. Přednost dostával David Puškáč. První výhra SFC nad Jabloncem jeho roli změnila. Od té doby nebyl v základu jen jednou (v Liberci nehrál kvůli zranění), a to před čtrnácti dny na Bohemians (0:0). Přednost dostal Juřena, v poločase ho Smola střídal. „Byl to taktický záměr. Věděli jsme, že tam půjde,“ osvětlil Kopecký. „I ostatní hráči potřebují cítit důvěru a musí ukázat, proč tady jsou,“ podotkl k překvapivému nasazení Juřeny, jehož podle všeho nasadí i dnes. „Nemám obavy,“ dodal k absenci kanonýra.

Co Smolova budoucnost? Nejpravděpodobnější stále je, že prodlouží kontrakt v Opavě. Láká ho však Polsko. „Něco na stole je,“ přiznal Štěpanovský. Ozvaly se i jiné tuzemské celky. „Tomáš chce mít do konce sezony čistou hlavu. Pro Opavu je stěžejním hráčem. Kdyby mu bylo o pět let míň, byl by bez nadsázky hráčem pro týmy z TOP 3. Pro všechny ostatní je zajímavý i ve třiceti,“ tvrdil. Dnes v Příbrami to musí tým zvládnout bez Smoly. Byť statisticky to na výhru nevypadá.

