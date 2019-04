Dočkal dál jen divák. Chybí nám, přiznávají sparťané. Stihne derby? | iSport.cz

Už čtyři soutěžní zápasy jsou fotbalisté Sparty bez Bořka Dočkala. Sparťanský kapitán se po jasném triumfu nad Viktorií Plzeň zranil a od té doby je mimo hru. Do kupy se nedostal ani pro důležitý zápas reprezentace v Anglii.

Zatímco Češi bez svého dirigenta uprostřed pole ve Wembley nepředvedli takřka nic, Letenští se bez zkušeného záložníka perou poněkud statečněji. Doma dokázali otočit zápas s Olomoucí, postoupili do semifinále MOL Cupu a v pondělí přehráli i houževnatý Zlín. Jedinou kaňkou je porážka v Mladé Boleslavi, kde však sparťané herně nezklamali.

Nicméně hlasy z kabiny jsou jasné – Bořek týmu chybí. „Výsledkově to bez něj zatím zvládáme, ale v některých herních pasážích si všichni přejeme, aby už byl zpátky, protože je pro mužstvo důležitý,“ konstatoval po pondělní výhře trenér Zdeněk Ščasný.

SESTŘIH: Sparta - Zlín 2:0. Nejistota, pak klidná výhra. Letenští zvládli generálku na derby

„Asi bych lhal, kdybych řekl, že to tak není. Chybí nám. Ale my to musíme brát tak, jak to je. Myslím, že máme dost kvalitní hráče na to, abychom zápasy zvládali i bez něj,“ řekl po utkání se Zlínem záložník Michal Sáček, který ve středu pole operoval s Guélorem Kangou a Martinem Haškem.

„Je to pro nás výzva, abychom Bořka nahradili. On je velkou oporou na hřišti i mimo něj. Snažíme se tu díru po něm nějak zacelit,“ dodal 22letý středopolař.

„Bořek má velký přehled o hře, umí dát kolmou přihrávku, má dobrou střelu... Určitě chybí,“ přiznal i Adam Hložek, autor jedné z pondělních branek a 16letý klenot Pražanů.

Zásadní otázka před nedělním derby na Slavii však ještě nepadla - stihne se 30letá ikona uzdravit a vyběhne v Edenu proti lídrovi FORTUNA:LIGY? Neoficiální zprávy hovoří o nejčernějším scénáři, Dočkal naplno netrénuje a těžko v nejbližších dnech začne.

„Chceme, aby se vrátil co nejdřív. Pokud bude v pořádku, pro tým je to lepší. Ale s ním i bez něj uděláme všechno pro to, abychom v Edenu odehráli výborný zápas,“ řekl o jeho současném stavu trenér Zdeněk Ščasný.

