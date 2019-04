Za výkon se musíme omluvit, řekl Ščasný. Na absence se nevymlouvá | iSport.cz

Byl to nejhorší domácí zápas Sparty napříč vaším působením v klubu?

„Myslím, že ano. Potkalo se úplně všechno, k tomu není co říct. Je potřeba se omluvit za výkon, byl opravdu jeden z nejhorších.“

Do jaké míry se na výkonu mužstva podepsala celá řada absencí?

„Nemá smysl diskutovat, jestli někdo chyběl nebo ne. Nastoupili jsme proti Karviné a věděli jsme, co chceme hrát. Začátek tomu odpovídal, pak ale přišly dvě strašidelné chyby, které nás hodily do paniky. To se nesmí stát. Zápas si rozebereme a vyhodnotíme.“

V základní sestavě dostali příležitost hráči, kteří toho na jaře moc neodkopali, třeba Radakovič s Čivičem. Do jaké míry může tenhle duel ovlivnit skládání kádru pro příští sezonu?

„Vím, kam míříte, ale bylo by nefér to v tuhle chvíli svádět na konkrétní hráče, kteří třeba nastoupili po delší době. Máme nějaký plán, kterého se budeme držet tak jako tak. V tomhle utkání bylo na vystřídání devět nebo deset hráčů. Nedokážu si to vysvětlit. Na druhou stranu nemá cenu vyvozovat závěry z jednoho zápasu.“

Je reálné, že budete moci využít některého z marodů v důležitém středečním pohárovém utkání na Slavii?

„Shodneme se, že je to strašně důležitý zápas. Ale odpověď zní, že nevím. Těch absencí je dost, na poslední chvíli nám vypadli další dva nebo tři hráči, na lavičce jsme měli kluky z juniorky. Jestli se to do poháru změní, to v tuhle chvíli nedokážu říct. Jisté je, že se vrátí Kanga, který v lize stojí za karty.“

Proč do utkání nemohl nastoupit Srdjan Plavšič, jenž v posledních duelech potvrzoval zlepšenou formu?

„Má nakopnutý lýtkový sval ze zápasu na Slavii, po vyšetření ho to nepustilo do zápasu. Nevíme, kdy bude, jestli bude na Slavii. Ráno před utkáním s Karvinou nebyl schopen ani trénovat. Jen to vyběhával.“

