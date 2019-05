Rekordní výplach Teplic? Weber neslavil, Bucha má první gól | iSport.cz

Poprvé na sebe 21letý záložník, který na sebe zatím nejvíce upoutal úprkem ze Slavie do Plzně, upozornil už ve čtvrté minutě. Až k němu se ve vápně dostal Křapkův aut, nadaný středopolař se šikovně zbavil domácího Kučery a naservíroval Mešanovičovi gól na zlatém podnose.

O deset minut později už slávistický odchovanec slavil. V české lize vůbec poprvé. Tepličtí trestuhodně nezajistili rohový kop, přišli o balon a rázem se na brankáře Grigara řítili tři boleslavští fotbalisté. U míče byl 21letý záložník a v nevšední situaci s přehledem zvýšil už na 3:0.

„Takhle jsem si to určitě nepředstavoval,“ smál se Bucha, po jaké akci vstřelil svoji první ligovou branku. „Nevím, jak to Teplice bránily, ale bylo to dost zvláštní. Obecně jsem takový zápas asi ještě nehrál. Každých deset minut padl gól a během 30 minut bylo rozhodnuto. To jsem fakt nikdy nezažil,“ dodal boleslavský benjamínek.

„6:0 poločas, to je hezké,“ culil se kapitán Tomáš Přikryl. Líto mu ale soupeře nebylo. „Líto ne, ale je to nepříjemné. My chtěli furt dávat góly, zvednout si sebevědomí, ale 0:8 je masakr. Na ligu to není úplně typický výsledek.“

Pokoru vůči domácím zachoval i kouč Středočechů Jozef Weber. A to i pře to, že Boleslav vyrovnala český rekord, co se týká nejvyšších výher v lize. „Nic to semnou nedělá. Chovám respekt k soupeři a vím, že to pro Teplice není lehké. Nicméně ani jako hráč za těch 400 zápasů si nic podobného nevybavuji. Holt je všechno jednou poprvé.“

Ačkoliv Boleslav vedla v poločase jasně 6:0 a Weber neměl žádné konkrétní výtky k předvedené hře, přesto chtěl k týmu pronést proslov. Avšak nakonec nemusel.

„Jen jsem chtěl apelovat, aby hráči prokázali respekt k soupeři a dokončili utkání zodpovědně. Většinou tyto zápasy končí bramboračkou. Vedoucí tým se v tom začne plácat…Ale nakonec jsem nemusel. Zkušení hráči Jugas, Hájek a s Přikrylem to udělali za mě. Slyšel jsem, jak ke spoluhráčům promlouvají. Já už pak jen prostřídal hráče, aby tam šli hladoví kluci. A povedlo se. Přidali jsme další góly. Jediné, co jsem si přál, abychom dohráli s nulou kvůli brankáři Šedovi,“ uvedl Weber.

Ten si musel na severu Čech poradit bez kapitána Marka Matějovského, ale nakonec jeho absence na výkonu nebyla vůbec znát. „Nemá nic vážného, jen se na ranním protažení necítil dobře. Původně jsem si myslel, že zápas bude mít jiný průběh a Marka budeme potřebovat hlavně doma, tak jsem ho chtěl pošetřit. Před zápasem jsem však cítil z Teplic, že mají z Máry nahnáno. Dokonce když se domácí dozvěděli naši sestavu, tak si oddechli. A nakonec jste to viděli…,“ usmál se kouč vítězů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 2. Přikryl, 4. Mešanović, 15. Bucha, 25. Mešanović, 35. Komličenko, 45. Komličenko, 82. Takács, 85. Takács Sestavy Domácí: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Krob – Ljevaković (C), Kučera – Hora, Moulis (32. Hyčka) – Jindráček (77. Trubač), Žitný (42. Hošek). Hosté: Šeda – Fulnek, Hájek, Jugas, Křapka – Bucha (46. Takács), Hubínek, Přikryl (C), Mešanović, Wiesner (73. Mareš) – Komličenko (65. Mašek). Náhradníci Domácí: Diviš, Soungole, Hošek, Mustafić, Trubač, Hyčka, Radosta Hosté: Stejskal, Takács, Mareš, Hašek, Mašek, Tatajev, Ladra Karty Domácí: Žitný, Shejbal, Shejbal, Ljevaković Hosté: Bucha, Hájek, Šeda Rozhodčí Ardeleanu – Pelikán, Novák Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 2107 diváků

