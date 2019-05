Skuhravý: Budoucnost? Záleží, kudy se Dukla vydá. O Spartě teď nic neřeknu | iSport.cz

"Musím říct, že celou dobu jsme zkoušeli společně s hráči něco udělat, ale nepovedlo se to. Je to smutný moment, za který můžu jednoznačně já. Na druhé straně jsem přesvědčen o tom, že tak, jak jsem měl možnost poznat mužstvo, tak toto je nezbytný jeden krok zpět k tomu, aby Dukla mohla udělat tři kroky dopředu," řekl a potvrdil tak to, co už naznačil před pár týdny, kdy nad Duklou visel Damoklův meč.

Podle Skuhravého je to smutné, ale neznamená to konec světa. "Jsem přesvědčen o tom, že za jakýkoliv výsledek v kolektivním sportu vždycky zodpovídá trenér. Nás ale srážely nevynucené chyby, viděl jsem, jak se mužstvo snaží, jak v defenzívě, tak v ofenzívě. To se nám nepovedlo," tvrdil kouč.

I přes tyto výsledkové nezdary ale Skuhravý neuhnul od záměru, jak hrát. "Do poslední chvíle jsme sledovali rozvoj hráčů, bytostně jsme byli přesvědčeni, že se takto můžeme zachránit. Na další zlepšení je potřeba čas a ten, který jsme měli, prostě nestačil," řekl kouč.

Co však Skuhravého těší, je fakt, že se zviditelnili někteří hráči. "Nemohl jsem slíbit záchranu, ale věděl jsem, že tento způsob práce ukáže potenciál některých hráčů a bude to pro Duklu přínos," prohlásil.

Jaký bude jeho další osud, Skuhravý zatím neví. "Měli jsme minulý týden velkou poradu s majitelem klubu a rozhodnutí padne po konci sezony. Já samozřejmě provedu důkladnou analýzu. Záležet bude na lidech ve vedení a hlavně na tom, jakou cestou se bude chtít Dukla ubírat. Hlavním cílem by měla být výchova hráčů, aby si Dukla mohla vydobýt zpět své pozice," myslí si kouč.

V tisku proběhly v posledních dnech spekulace, že Skuhravý by se mohl stát jedním z trenérů Sparty. "Při vší úctě ke Spartě i Dukle o tom dnes neřeknu vůbec nic," prohlásil kouč.