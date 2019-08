Inventura stoperů. Jaké má Sparta možnosti a riskne Jílek dva leváky? | iSport.cz

Stoperská dvojice Costa, Lukáš Štetina se zatím příliš neosvědčuje • FOTO: Martin Sekanina Hledá, zkouší, vymýšlí, ideální složení stoperské dvojice ovšem sparťanský kouč stále nenachází. Václav Jílek v úvodu ročníku protočil už tři různé páry, kýžený efekt, tedy zásadní zpevnění zadní linie, se ale nedostavil. „Je naší povinností to řešit. Musíme nějak zareagovat,“ prohlásil po nedělní divoké porážce 3:4 v Mladé Boleslavi. Projděte si, v jaké se Sparta situace, jaké varianty má k dispozici a jak možnost se dvěma stopery využívají trenéři v zahraničí.

Situace: Stoperů je dost, chybí výsledky iSport podcast: Proč Sparta ztrácí dobře rozjeté zápasy? Štetina není konstruktivní stoper Personálním nedostatkem na inkriminované pozici Sparta rozhodně netrpí. K dispozici má Costu, Lukáše Štetinu, Uroše Radakoviče, Semiha Kayu, Dávida Hancka a připočíst můžeme i Davida Lischku, jenž je stále v procesu návratu po operaci srdce. Ten by ale měl být velmi brzy definitivně ukončen. Potíž ovšem je, že fungující duo z této nabídky zatím nevzniklo. Jílek dosud výhradně spoléhal na Štetinu, ke kterému postupně postavil Kayu, Radakoviče a Costu. Ani o jedné dvojici ovšem nelze říct, že by byla pevná směrem dozadu a silná v rozehrávce. Deset inkasovaných branek v šesti soutěžních duelech budiž důkazem. S ohledem na to, že Štetina v Mladé Boleslavi totálně vybouchl, je podle informací deníku Sport vysoce pravděpodobné, že se bude ze sestavy pakovat. A protože rudé čeká už ve čtvrtek odveta třetího předkola Evropské ligy na hřišti Trabzonsporu, Jílek bude hledat nové složení. Nabízí se využití Hancka, k němu pak s největší pravděpodobností někdo z dua Radakovič a Kaya. Do popředí tak vyvstává varianta, která sice ve fotbale nejvyšší úrovně není úplně běžná, pro Letenské by ale mohla být vysvobozením. A to složit stoperskou dvojici ze dvou levonohých hráčů, konkrétně z Lischky a Hancka. Ano, tahle možnost podle informací Sportu skutečně leží na stole. „Když se nad tím člověk zamyslí, dva pravonozí stopeři spolu hrají běžně. Mělo by to být stejné, ale úplně není,“ míní trenér a expert deníku Sport Miroslav Koubek. Tahle varianta by byla do určité míry riziková, obecně totiž platí, že praváci mají levou nohu mnohem kvalitnější než leváci pravou. I proto často můžeme vidět, že typičtí praví beci nastupují vlevo, opačně je to spíš výjimka. „Leváci jsou jiní, pravou nohu mají často na opírání. Do určité míry by to byl handicap,“ upozorňuje Koubek. Podívejte se, jaké varianty stoperské dvojice má Václav Jílek k dispozici. A jaké už vyzkoušel:

Varianta: Hancko - Lischka Na papíře se tohle jeví jako ideál, který by mohl Spartu zbavit defenzivních strastí. Lischka by, jakmile bude zcela připraven, musel hrát netradičně na pravé straně stoperské dvojice, ale disponuje předpoklady, aby to dvojic zvládl. Někdejší mládežnický reprezentant totiž není ortodoxním levákem, pravačku rozhodně nemá pouze levá na opírání. Hancko pak má pro post stopera ideální parametry. „Má v sobě všechno, aby plnil roli moderního stopera,“ má jasno trenér Adrián Guľa. Oba hráči jsou jas navíc vysoce nadstandardní v rozehrávce, což je vůbec na největší bolest současné Sparty. Zároveň se v 21 letech budou neustále zlepšovat.

Varianta: Lischka - Radakovič Vycházejme z premisy, že Lischka je pro sportovní úsek Sparty stoperem číslo jedna. K němu by se mohl přiřadit Uroš Radakovič, jenž přece jen není tak náchylný ke zkratům jako Lukáš Štetina s Costou. Taková varianta by mohla nastat v případě, že by se trenér Václav Jílek rozhodl podržet Hancka na pozici levého obránce. Lischka je přirozený lídr, dirigent obrany. Nelze vyloučit, že by Radakovičova výkonnost šla po boku spolehlivého parťáka nahoru. V Sigmě, když nastupoval po boku Václava Jemelky, patřil srbský zadák mezi nejlepší stopery tuzemské ligy. Ve Spartě ho ničí především hlava.

Varianta: Lischka - Kaya Semih Kaya je tak trochu záhada. Má období, kdy vypadá velice dobře. Stabilně, spolehlivě. Třeba jako v nedávno skončené letní přípravě. A pak přijde soutěžní konfrontace a turecký stoper se začne hroutit, kupit laciné chyby, je nejistý. Přesto během působení na Letné naznačil, že nemusí být nutně na odpis. I na něj by mohl zapůsobit efekt jistého parťáka po boku, někoho, kdo si vezme na starost komunikaci se spoluhráči a režii celé zadní vozby. Kaya by se ovšem musel zlepšit, ohromně zlepšit. Pokud budou všichni sparťanští stopeři k dispozici, určitě by neměl být preferovanou variantou.

Vyzkoušeno: Štetina - Kaya Odehráli zápas Sparta - Slovácko (0:2) Dvojice, která se z přípravy vyprofilovala jako ta, která začne ligu. „U Semiha hraje plus vítězná mentalita, navíc je to vůdčí osobnost. Vyzařuje velice dobrou energii a z pohledu připravenosti vykazoval největší kvalitu,“ prohlásil Jílek o Kayovi. Jenže proti Slovácku (0:2) slovensko–turecké duo zrovna dvakrát nepřesvědčilo. Na Kayovi byla znát nervozita, což se odráželo na jeho rozehrávce. Jak on, tak i Lukáš Štetina měli problémy s rychlou rozehrávkou či otáčením hry. Nedokázali zmenšit hřiště a vytlačovat hru výš.

Vyzkoušeno: Štetina - Radakovič Odehráli zápas Sparta - Jablonec (2:0) Po prohře se Slováckem udělal Jílek řez a místo Kayi postavil do základní sestavy Uroše Radakoviče. Ten společně s Lukášem Štetinou nepodal bůhvíjaký výkon, místy propadal pozičně, ale společně udrželi jabloneckou ofenzivu na uzdě. Spartě se proti Severočechům (2:0) podařilo udržet čisté konto. Na dotaz, zda Radakovič splnil očekávání, dodal sparťanský trenér tuto odpověď: Pořád je na začátku cesty. Mám na hráče vyšší nároky, něco nevyřešil dobře. Je třeba brát v potaz i kvalitu hry soupeře, ale ukázal, že s ním musíme počítat. I když jeho rozehrávka nebyla pokaždé ideální – dokáže to líp.“

Vyzkoušeno: Costa - Štetina Odehráli zápasy České Budějovice - Sparta (2:2), Sparta - Příbram (3:0), Sparta - Trabzonspor (2:2) a Mladá Boleslav - Sparta (4:3) V Českých Budějovicích Radakovič i Kaya usedli na lavičku a poprvé se ve hře objevil Costa. „Momentálně stoper s největším potenciálem,“ řekl Jílek. Jenže obránce ze Zimbabwe se společně se Štetinou podepsali pod první gól. Na stejnou dvojici však Jílek dál sázel. Nastoupili spolu proti Příbrami (3:0), po které Jílek uvedl: „Štetina podává vyrovnané výkony, ne vždy bez chyby, ale ideální se nám jevilo ponechat tuhle dvojici.“ Jenže proti Trabzonsporu (2:2) a v Mladé Boleslavi (3:4) se oba dopustili fatálních chyb. „Musíme na to nějak reagovat a zamyslet se nad tím. Branek, které dostáváme z pozic středních obránců, je strašně moc,“ hlesl Jílek.