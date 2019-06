Pudil se upsal na dva roky Boleslavi: Nechtěl jsem do třetí anglické ligy | iSport.cz

Velký návrat do Česka je hotov! Daniel Pudil strávil v zahraničí jedenáct let, z toho sedm v Anglii, teď ale podepsal na dva roky Mladé Boleslavi. „Nechtěl jsem do třetí nebo čtvrté anglické ligy, ale někam, kde bych uplatnil své osobní i týmové ambice,“ uvedl po podpisu smlouvy pro boleslavský web. Třiatřicetiletý levonohý obránce či záložník hrál naposledy za Sheffield Wednesday.