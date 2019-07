iSport PODCAST: Proč se Sparta při Jílkově debutu rozpadla? | iSport.cz

Hlavním tématem prvního dílu je blamáž Sparty v prvním kole. Letenský tým v premiéře pod novým koučem Václavem Jílkem doma padl se Slováckem 0:2. "Zatím nefunguje součinnost, automatické věci, kdy jeden hráč vypomůže druhému a předvídá, co se může stát. To ve hře Sparty vůbec nebylo, a ve chvílích, kdy se Slovácko dostalo do velkých šancí, na to vůbec nebyli schopní reagovat," hodnotil výkon Letenských redaktor Sportu Radek Špryňar.

"Když tribuny začaly bouřit a Slovácko mělo dva tři rychlé rohy, hráči jako Semih Kaya, Ondřej Zahustel nebo Matěj Hanousek byli pod tlakem a najednou hráli úplně jinak než v přípravě," doplňuje redaktor Jakub Dvořák. "Kaya se v přípravě vyprofiloval jako stoper číslo jedna a po neděli si troufám tvrdit, že není ani číslo tři potom, co tam občas předváděl. Přechod z přípravy před čtrnáct tisíc lidí je ohromný skok," dodal.

Zkrácenou verzi věnovanou hlavnímu tématu týdne můžete dál sledovat jako video na iSport TV. Celý díl s řadou dalších informací, postřehů, názorů a souvislostí najdete na iSport.cz/podcasty!